جذبت أحداث مسلسل الكبير أوي الموسم السادس، انتباه الكثير من المشاهدين بعد تعرض جميع أهالي المزاريطة للاختطاف، والمشاركة بشكل إجباري في عدة مسابقات تنافسية فيما بينهم، والخاسر بها يتعرض للموت صعقا بالكهربا، ليبحث الكثيرون عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 9 والقنوات الناقلة، والتى ستعرض مساء اليوم.

وشهدت حلقة مساء أمس من الكبير أوي 6، استمرار مشاركة أهالى المزاريطة في المسابقة، حيث أعاد المسلسل إحياء عدد من الألعاب القديمة، مثل «صيادين الأسماك» و«كيك على العالي»، كما شهد المسلسل، تخلي أبناء الكبير «العترة وجوني» وزوجته مربوحة، عنه، إذ فضلوا مشاركة «هدرس» معهم في الفريق بدلا من الكبير، لأنه لس متجاوب مع أفكارهم في ألعاب المسابقات.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 9 والقنوات الناقلة

وتقدم جريدة «الوطن» من خلال هذه السطور، مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 9 والقنوات الناقلة.

ومواعيد عرض الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 6، تعرض بشكل حصري على شبكة قنوات ON E، إذ أن موعد العرض الأول في الساعة 6:20 مساءً بعد مدفع الإفطار مباشرة، وتُعاد الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك بعد انتهاء موعد عرضها الأول، وتُعاد للمرة الثانية في تمام الساعة الثانية مساءً في اليوم التالي.

ويمكن لمتابعي مسلسل الكبير أوي 6، مشاهدة أحداث الحلقة 9، من خلال ضبط تردد قناة ON E على الريسيفر الخاص بهم، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD