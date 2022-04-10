الأوقاف: مواجهة الزيادة السكانية أصبحت واجب الوقت

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إن مواجهة الزيادة السكانية أصبحت واجب الوقت، مؤكدا أن كتابه «تنظيم النسل ومتغيرات العصر» فند بعض الأحاديث التي تستند إليها بعض الجماعات في تحريم تنظيم النسل.

مواجهة الزيادة السكانية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.. الحلول والمقترحات التي تدور حولها.

وأشار إلى أن من لا تتوفر لديه القدرة الكاملة على الزواج فالحل في الصيام كما ورد في الحديث النبوي.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن الأحاديث التي وردت في كثرة الإنجاب كانت عن الكثرة القوية وليس الكثرة التي تشبه غثاء السيل، مشددا على ضرورة مراعاة حق الأم والطفل والمجتمع في عمليات الزواج والإنجاب.

وأوضح جمعة، أننا اليوم في نظام دولة، والأمور أصبحت لا تقاس بمجمل أحوال الأفرد وإنما بمجمل أحوال المجتمع، لأن مقاييس فقه الدولة يختلف عن مقاييس فقه الفرد.

وقف الحج على نفقة الدولة وتخصيص أمواله لدعم الأسرة

وأعلن وزير الأوقاف، أنه تم اتخاذ قرار في الوزارة بوقف الحج على نفقة الدولة، وبعد قرار وقف الحج على نفقة الوزارة سيجري توفير 50 مليون جنيه لدعم الأسر المصرية في مجال الإنتاج الحيواني.

وشدد على ضرورة مواجهة المشكلة السكانية من خلال الرسائل غير المباشرة عبر الأعمال الدرامية الهادفة، لمخاطبة الأسر البسيطة، معلنا أنه سيتم الاستعانة بالأطباء في المساجد للتوعية بقضايا الاسرة والقضية السكانية.

وأوضح أن دور الوزارة في ملف القضية السكانية ومواجهتها يتمثل في التوعية والتثقيف، مشيرا إلى أنه تم تدريب أكثر من 80 آلاف إمام، فضلا عن إقامة 3617 ندوة.

تنظيم النسل ومتغيرات العصر

وقال الوزير: كان لخطب الجمعة دور في هذه القضية، حيث تم تخصيص أكثر من خطبة في هذا الشأن، موضحا أنه يتم الحديث عن هذه القضية بشكل غير مباشر، لأن الكلام المباشر يكون تأثيره أقل.

وتابع الوزير: هناك دولا تبحث عن الإنجاب بسبب الشيخوخة المبكرة على سبيل المثال، لكن في وضعنا الراهن وبإجماع المؤسسات الدينية الأزهر، الإفتاء، والأوقاف، على أهمية التنظيم لأن التنظيم واجب الوقت وضرورة ملحة.

وحذر وزير الأوقاف، من أن كثرة الإنجاب تؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق، قائلا: إنجاب المرأة أكثر من مرة يؤدي للتأثير على جمالها ونضارتها وبالتالي زيادة نسبة الطلاق.