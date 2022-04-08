وزير الأوقاف: افتتاح مسجد الحسين أكبر رد عملي على المشككين وأهل الشر

عقب أدائه لصلاة الجمعة اليوم بمسجد الإمام الحسين، وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر على الهواء مباشرةً للسيد رئيس الجمهورية، الذي تبنى تطوير وصيانة مساجد آل البيت ووجه بسرعة صيانتها على الوجه الذي يليق بمكانتها.

كما وجه وزير الأوقاف الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي قامت بعملية التطوير، مؤكدًا أن افتتاح مسجد الإمام الحسين مع بداية الشهر الفضيل أكبر رد عملي على المشككين وكتائب أهل الشر، ومروجي الشائعات، دون أن يتحروا أو يتحققوا مما يروجون له بقصد أو عن غفلة، على حد تعبيره.

وأضاف وزير الأوقاف: «أن الأعمال الهندسية العظيمة المبهرة التي تمت بمسجد الإمام الحسين وتتم بمسجد السيدة زينب والسيدة نفيسة وجميع مساجد آل البيت تتم على أيدي أفضل الشركات المتخصصة».

كما أشار وزير الأوقاف إلى أن وزارة الأوقاف المصرية ماضية بقوة في أداء واجبها في عمارة بيوت الله على مستوى الجمهورية، حيث تم افتتاح أكثر من مائتي مسجد في الخمسة عشر يومًا الأخيرة، وتحديدًا من يوم الجمعة 25 مارس الماضي حتى اليوم الجمعة 8 أبريل.