لو ناوي على دايت في رمضان.. تعرف على السعرات الحرارية بالياميش والحلويات

عدد من الإرشادت والنصائح وجهها المعهد القومي للتغذية، للراغبين في استغلال شهر رمضان وفترات الصيام للإنقاص من وزنهم خلال الشهر الكريم.

أكد المعهد من خلال منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه على الراغبين اتباع دايت خلال رمضان، أن يحذروا من تناول كميات كبيرة من الحلويات الشرقية وياميش رمضان بعد الإفطار، نظرًا لما تحتويه الحلويات والياميش بكافة أنواعه، بنسبة كبيرة من السعرات الحرارية وذلك طبقًا لجداول تحليل الأطعمة للمعهد القومي للتغذية.

السعرات الحرارية في أصناف الحلويات

- لكل 100 جرام من بلح الشام 420 سعر حراري

- لكل 100 جرام من عيش السريا بالقشدة 426 سعر حراري

- لكل 100 جرام من البسبوسة السادة 280 سعر حراري

- لكل 100 جرام من البسبوسة بالمكسرات 375 سعر حراري

- لكل 100 جرام من الكنافة بالمكسرات 487 سعر حراري.

- لكل 100 جرام من الكنافة بالكريمة 361 سعر حراري.

- لكل 100 جرام من القطايف 348 سعر حراري.

- لكل 100 جرام من البقلاوة 450 سعر حراري.

- لكل 100 جرام من البقلاوة بالمكسرات 531 سعر حراري.

- لكل 100 جرام من لقمة القاضي 396 سعر حراري.

السعرات الحرارية لياميش رمضان

- لكل 100 جرام من اللوز 640 سعر حرارى

- لكل 100جرام من البندق 633 سعر حراري

- لكل 100 جرام من الفسق 631 سعر حرارى

- لكل 100 جرام من الجوز 695 سعر حراري

- لكل 100 جرام الكاجو 553 سعر حراري.

- لكل 100 جرام من صنوبر 614 سعر حراري.

- لكل 100 جرام من البلح 315 سعر حراري.

- لكل 100 جرام من الزبيب 320 سعر حراري.

- لكل 100 جرام من التين المجفف 293 سعر حراري.

- لكل 100 جرام من القرصيا 299 سعر حراري.

- لكل 100 جرام من جوز الهند 689 سعر حراري.

- لكل 100 جرام من الفول السوداني 585 سعر حراري.