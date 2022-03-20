أسعار ياميش رمضان 2022 .. البلح يبدأ من 5 جنيهات

زادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية، عن أسعار ياميش رمضان 2022، تزامنًا مع اقتراب الشهر الكريم، إذ يفضل كثير من المصريين الاحتفال بشراء بعض الأطعمة مثل البلح والمكسرات، وقمر الدين والمشمشية وغيرها.

وفي هذا السياق، يقدم «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار ياميش رمضان 2022، والتي تحركت أسعارها في السوق المحلي، كالآتي:

أسعار ياميش رمضان 2022

وجاءت أسعار ياميش رمضان 2022 في الأسواق المحلية:

لفة قمر الدين ما بين 22 إلى 75 جنيهًا.

تمر هندي وزن 400 جرام بسعر 30 جنيهًا.

مشمشية سوري وتركي ما بين 60 إلى 100 جنيه.

عرق سوس وزن كيلو جرام بـ50 جنيهًا.

قراصيا وزن كيلو بسعر 90 جنيهًا.

سعر الكيلو جرام من الخروب 60 جنيهًا.

سعر كيلو جرام من الكركدية بسعر 50 جنيهًا.

أسعار مكسرات رمضان 2022

وجاءت أسعار مكسرات رمضان 2022 في سلاسل المحلات التجارية الكبرى:

كيس مكسرات مشكل وزن 90 جراما بسعر 60.5 جنيه.

مشكل كستانيا وزن 450 جراما بسعر 428 جنيهًا.

علبة تمر مجفف وزن 900 جرام 57 جنيهًا.

التمر بالمكسرت وزن 200 جرام بسعر 23.75 جنيه.

تمر بالكاجو وزن 115 جرام بسعر 34 جنيهًا.

تمر بالفستق أو عين الجمل وزن 115 بسعر 34 جنيهًا.

علبة تمر سادة وزن كيلو 25.75 جنيه.

كيلو زبيب أسود 50 جنيهًا.

أسعار بلح رمضان 2022

وجاءت أسعار بلح رمضان 2022، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور للكيلو، كالآتي:

بلح شامية بسعر يتراوح ما بين 5 إلى 9 جنيهات.

بلح ابريمي يتراوح قيمتها 14 إلى 24 جنيهًا.

بلح مركابي بسعر يتراوح من 7 إلى 17 جنيهًا.

بلح أبيض غزال بسعر من 14 إلي 24 جنيهًا.

بلح عينات بسعر يتراوح ما بين 12 إلى 22 جنيهًا.

بلح البان تبدأ من سعر 12 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.

بلح وردة يبدأ من 14 جنيهًا إلى 24 جنيهًا.

بلح برتموتة بسعر يتراوح ما بين 15 إلى 25 جنيهًا.

بلح أسواني بسعر من 7 إلى 17 جنيهًا.

بلح سكوتي ما بين 14 إلى 24 جنيهًا.

بلح جنديلة بسعر ما بين 15 إلى 25 جنيهًا.

بلح قرن غزال يبدأ من 20 جنيهًا، ويصل لـ 40 جنيهًا.