انطلاق معرض ياميش رمضان والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في نادي المنيا

انطلق معرض ياميش رمضان والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لأعضاء الجمعية العمومية في نادي المنيا الرياضي، والذي تم خلاله توفير كميات كبيرة من كل السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية.

حضر الافتتاح المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة النادي، ونائبه مصطفى فتحي، المهندس علي بهاء، محمود فتح الله عضو مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية الذين توافدوا على المعرض للشراء.

خصومات 10% على جميع أصناف ياميش رمضان

وتصل نسبة الخصومات بالمعرض لـ 10% على كل منتجات، وأصناف ياميش رمضان والمكسرات خلال الثلاثة أيام الأولى من الافتتاح، بالإضافة إلى عروض أخرى سيتم الإعلان عنها أسبوعياً، ويأتي المعرض في ضوء حرص مجلس إدارة نادي المنيا على المساندة الإجتماعية والتكاتف مع جميع أعضاء الجمعية العمومية، وتوفير كافة الخدمات الممكنة لهم.

لحوم سودانية طازجة بسعر 100 جنيه للكيلو

يشار أن محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، افتتح منفذًا لبيع اللحوم المدعمة، ضمن المشروع القومي لمحاربة الغلاء الذي يهدف في المقام الأول إلى توفير حياة كريمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، ومواجهة إرتفاع الأسعار بسبب أزمة روسيا-أوكرانيا، من خلال توفير لحوم سودانية «طازجة»، بأسعار مخفضة حيث يبلغ سعر الكيلو 100 جنيه، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية قبل شهر رمضان.

وقال «القاضي»، إن المحافظة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لضبط الأسواق، ومواجهة كل صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، من خلال التوسع في إقامة معارض «أهلا رمضان»، والتي تصل إلى 6 معارض، إلى جانب شوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق، ومنع الاستغلال من قبل التجار، وعرض منتجات رمضان بمختلف مراكز المحافظة، من خلال مبادرة «كلنا واحد» وأمان، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية، وعدد من الشوادر، وفروع مشروع جمعيتي، والسيارات التموينية المتنقلة المنتشرة، بكافة القرى.