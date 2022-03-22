نصائح «حماية المستهلك ببورسعيد» لشراء ياميش رمضان: احذروا التقليد

وجهت المهندسة سحر الدسوقي، مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد عددًا من النصائح قبل شراء ياميش رمضان، موضحة أنه يجب التوجه إلى محال تجارية موثوق فيها، وعدم اللجوء إلى التجار غير المعروفين.

وأضافت «الدسوقي»، في بيان، أنه يجب معاينة المنتج جيدًا ومراعاة المظهر الخارجي له عند الشراء، مثل سلامة العبوة والتدقيق في البيانات الموجودة خاصة تواريخ الإنتاج والصلاحية والانتهاء، وشراء منتجات لها علامات تجارية معروفة، وموثوق فيها وتتمتع بسمعة طيبة.

وأوضحت مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه يمكن التفريق بين العلامات الأصلية والمقلدة من خلال فحص غلاف المنتج، إذ لا يضع المنتج المقلد عنوانًا لمكان الصنع والإنتاج أو التعبئة أو اسم الشركة المستوردة.

بعض التجار يضعون العسل الأسود على البلح المغشوش

وشددت على أهمية مراعاة علامات الغش في ياميش رمضان، وعلى سبيل المثال يضع التجار عسلًا أسودًا على منتج البلح المغشوش ليحصل على بريق معين في أثناء تعبئته، ما يساعد في بيعه، كما يعيد بعضهم تعبئة وتغليف منتجات منتهية الصلاحية ويمكن معرفة ذلك من خلال معاينة مظهر المنتج النهائي، لافتة إلى أن البلح الناشف يتميز بجودته بلونه الغامق، ولا يوجد به ثقوب والقشرة الخارجية له متماسكة غير متهتكة.

«قمر الدين مرن وطري وغير ملتصق»

ولفتت إلى أنه بالنسبة لقمر الدين، فهناك نوعان هما السوري والمصري، وعند الشراء يجب التأكد من الصلاحية، وأن يكون طريًا ومرنًا وغير ملتصق ببعضه ولونه برتقالي فاتح أقرب للمشمش، ورائحته نفاذة ومميزة، ولا يوجد به روائح غريبة.

كيفية شراء المكسرات الجيدة

وطالبت مدير إدارة حماية المستهلك بالتأكد من جودة المكسرات غير المقشرة، لضمان عدم تعرضها للرطوبة وأشعة الشمس والأتربة، لأنها تسبب التلف، وتجعل طعمها غير جيد، ولا يفضل شراء المكسرات المفرومة، فهي تفقد عناصرها الغذائية وتكتسب مرارة بعد فترة، كما يجب أن يكون الفستق محتفظًا بلونه الأخضر الأصلي ولا يميل للأصفر، وبالنسبة للزبيب فيجب اختيار الطازج منه، وغير المخزن لفترة طويلة يكون لونه وقوامه موحدين وعند الإمساك به يكون طريًا وخاليًا من البقع الداكنة.

أما عن المشروبات الرمضانية، فأوضحت أنها يجب أن تحفظ في مكان بارد جاف بعيدًا عن الرطوبة والأتربة، ويجب الحرص على عدم تبللها بالماء حتى لا يتغير لونها وطعمها عند الشراء، ويُفضل الحصول على السليم مينها وليس المطحون والتأكد من تاريخ التعبئة والرائحة النفاذة الجيدة.