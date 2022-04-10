محافظ البحيرة يعتمد عددا من المخططات التفصيلية للقرى والمدن

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمراكز ومدن المحافظة، والتي تضمنت المخطط التفصيلي لقرية خالد بن الوليد التابعة للوحدة المحلية بغداد مركز بدر، والمخطط التفصيلي لقرية كوم دفشو التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب دفشو بمركز كفر الدوار.

المخطط التفصيلي لقرى البحيرة

كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية الطود التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود مركز كوم حمادة، وخريطة المخطط التفصيلي لقرية ابسوم الشرقية التابعة لقرية الطود مركز كوم حمادة، وخريطة المخطط التفصيلي للمنطقة (3-1) المعتمد بالقرار رقم 1460 لسنة 2016، والرموز (م- ب- ح- د- ا) بمدينة دمنهور.

من جانبها صرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح، بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع، موضحة أن ذلك يأتي في إطار مراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وذلك عند اعتماد المخططات التفصيلية.

تنظيم أعمال البناء

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، في وقت سابق، المخططات التفصيلية لعدد من القري بمراكز دمنهور وكوم حمادة وكفر الدوار، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات لتنفيذ تلك المخططات.