دعاء سيدنا يونس لفك الكرب وذهاب الهم.. «الإفتاء» توضح صيغته

دعاء سيدنا يونس، تناولته دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن سؤال يقول «ما هو دعاء فك الكرب وإزالة الهم»، وأجاب عن هذا السؤال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قائلا: نقول الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أولا لو نزل قضاء الله يجب أن نصبر ونرضى بقضاء الله، ثانيا علينا أن نقول بعض الأدعية ومن أحسنها ما قاله سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

دعاء سيدنا يونس

وردد مستشار المفتي دعاء سيدنا يونس وهو: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، موضحا في فيديو بثته دار الإفتاء عبر قناتها بموقع «يوتيوب»، أنه يجب ترديد هذا الدعاء في ظلمات الليل وفي أي وقت نكثر من هذا الدعاء.

دعاء فك الكرب وإزالة الهم

وبعد استعراض دعاء سيدنا يونس، قال الدكتور مجدي عاشور إنه بخصوص موضوع دعاء فك الكرب وإزالة الهم، علينا أن نكثر أيضا من الاستغفار فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، الأمر الثالث علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله.

دعاء التحصين

ويمكن أيضا ترديد دعاء التحصين أو دعاء تحصين النفس والأهل والأولاد، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلي: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي -وقال عثمان عوراتي- وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي».