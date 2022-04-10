توفير سلع مبادرة «كلنا واحد» في 993 فرعا: جودة عالية وتخفيضات تصل لـ60%

تواصلت فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة «كلنا واحد» والتي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

توفير السلع في السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات

تتوافر مبادرة «كلنا واحد» في 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لـ وزارة الداخلية في المبادرة.

التخفيضات تتراوح بين 25% إلى 60%

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg، إضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936.