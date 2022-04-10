إشادات بمشهد «كشف الخيانة» الذي جمع ريهام حجاج مع والدها بمسلسل يوتيرن

شهد مسلسل يوتيرن الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج، تصاعدًا مثيرًا في الأحداث، بعد أن ضبط أيمن القيسوني «يوسف» زوجته «يارا» مع ابن خالتها كريم قاسم «خالد» في «كافيه»، واعتبر ذلك تأكيدا لشكوكه بأنها تخونه معه.

تعليقات الجمهور على ريهام حجاج

وتوالت التعليقات على الفنانة ريهام حجاج بسبب مشهد المواجهة بينها وبين زوجها، حيث إن أيمن القيسوني «يوسف» شك في زوجته ريهام حجاج «يارا»، واصطحبها إلى منزلهما، واعتدى عليها بالضرب، بسبب اتهامها بخيانتها مع ابن خالتها كريم قاسم «خالد».

حقيقة خيانة ريهام حجاج لزوجها

ولكنها أنكرت الخيانة، وكشفت له كل تفاصيل الحادث وسبب مقابلتهما، وسبب كذبها عليه، إلا أنه لم يقتنع، والذي زاد المشهد تطور هو تدخل والدها توفيق عبدالحميد «الدكتور خالد» إلى منزلها، والذي حاول إجباره على طلاقها منه، ولكنه رفض .

تعليقات الفنانين والجمهور على ريهام حجاج

من أبرز التعليقات التي جاءت للفنانة ريهام حجاج من صديقتها عبير صبري حيث كتبت، «ريهام حجاج عامله مشهد حلو اوي اوي مع استاذ توفيق عبد الحميد وايمن قيسوني برافووووووو صعبتي عليه اوي الزوجه اللي بتحب جوزها رغم شكه فيها واذيته هايلة».

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي، «ريهام حجاج عاملة مشهد جامد فى مسلسل يوتيرن مابين الحب الحقيقى وبين الإحساس بالظلم وكسرة النفس، وبوجه عام يارا الكردي شخصية مليئة بالمشاعر المتناقضة والتحولات، ضمن مسلسل كل ماده يزداد جاذبية وأحداث وتفاصيل مشوقة، وواضح أنه معمول بروقان ومتعوب عليه فى كل مشهد».