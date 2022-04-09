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يوتيرن الحلقة 8.. أيمن القيسوني يضرب ريهام حجاج ويتهمها بالخيانة

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محمد أباظة
11:35 م | السبت 09 أبريل 2022
مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن

شهد مسلسل يوتيرن الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج، تصاعدًا مثيرًا في الأحداث، بعد أن ضبط أيمن القيسوني «يوسف» زوجته «يارا» مع ابن خالتها كريم قاسم «خالد» في «كافيه»، وتأكدت شكوكه بأنها تخونه معه.

مسلسل يوتيرن الحلقة 8

مقابلة ريهام حجاج «يارا» مع كريم قاسم «خالد» داخل «الكافيه» في مسلسل يوتيرن الحلقة 8، كانت لدفع المبلغ المالي لمصور الحادث «شوقي»، ويتسلما منه الصور، ويتخلصا من ابتزازه لهما، إلا إن «يوسف» ظن أن شكوكه صحيحه، وأنها على علاقة بابن خالتها، خاصة بعد أن تسببت صديقتها وزوجة شقيقها نانسي صلاح، في إثارة شكوكه بمحاولاتها الإيقاع بينهما.

مسلسل يوتيرن الحلقة 8

واصطحب أيمن القيسوني «يوسف» زوجته ريهام حجاج «يارا» إلى منزلهما، واعتدى عليها بالضرب، واتهمها بخيانته مع ابن خالتها كريم قاسم «خالد»، وعلى الرغم من أنها كشفت له كل تفاصيل الحادث وسبب مقابلتهما، وسبب كذبها عليه، إلا أنه لم يقتنع، إلى أن لحقها والدها توفيق عبدالحميد «الدكتور خالد» إلى منزلها، وخلصها من يد زوجها.

وطلب والد «يارا» من زوجها «يوسف» أن يطلقها بعد أن أهانها بشكوكه تجاهها، إلا أنه رفض وهدده بأنه سيذلها ولن يطلقها.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.