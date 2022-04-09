أيمن القيسوني يتعدى بالضرب على ريهام حجاج في مسلسل يوتيرن الحلقة 8

أحداث مثيرة شهدها مسلسل يوتيرن الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج، بعدما ظن أيمن القيسوني «يوسف» أن زوجته «يارا» تخونه مع ابن خالتها «خالد»، بعد أن ضبطها معه في «كافيه»، إذ كانت معه ليدفعا المبلغ المالي الذي طلبه «شوقي» مقابل سكوته عن تفاصيل الحادث.

مسلسل يوتيرن الحلقة 8

غيرة «يوسف» الزائدة، وخاصة من «خالد» جعلته يظن أن بينهما شئ في السر، وزاد الأمر بسبب صديقة زوجته التي تحاول الإيقاع بينهما، بل وتأكدت ظنونه الخاطئة بسبب كذبها عليه في أكثر من موقف، وأخيرًا رؤيتها معه في «الكافيه»، وضبطهما معًا، في أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 8.

أحداث الحلقة 8 مسلسل يوتيرن

ودار شجار كبير بين «يوسف» وزوجته «يارا» وتطور إلى الضرب، إلا أن والدها توفيق عبد الحميد «الدكتور حاتم» لحقها على منزلها، وخلصها من يد زوجها، الذي هدده بأنه لن يطلقها وسيجعلها تتذلل له بعد أن ظن أنها تخونه، وعلى الرغم أنها شرحت له كل التفاصيل وسبب تواجدها معه، وتفاصيل الحادث، إلا أنه لم يسمع أو يصدق.

في الوقت نفسه تم حبس ابن خالتها هشام عاشور، على ذمة التحقيقات باعتباره المتهم الأول في قضية سرقة خزنة المستشفى بتدبير من شقيق «يارا» الذي يكرهه لخلافهما حول طريقة إدارة المستشفى.