ما سر سكوت أيمن قيسون على كذبة ريهام حجاج؟.. مسلسل يوتيرن الحلقة 8

يبحث متابعو الأعمال الرمضانية عن توقعات مسلسل يوتيرن الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج، خصصًا بعد الأحداث المثيرة التي انتهت عليها الحلقة السابقة، واكتشاف أيمن قيسون «يوسف» كذب زوجته «يارا»، وأنها تخفي أمرًا ما.

توقعات مسلسل يوتيرن الحلقة 8

ويحاول الدكتور حاتم، والد «يارا» الذي يؤدي دوره الفنان توفيق عبدالحميد، إقناعها بالتدخل والتفاوض مع «شوقي» مصوّر حادثها مع ابن خالتها كريم قاسم «خالد»، خصوصًا بعد فشلها في التفاوض معه، بأن يعطيها الصور والهاتف المحمول مقابل المال، في أحداث الحلقة السابقة من مسلسل يوتيرن.

وفي الوقت نفسه، لفّق شقيق ريهام حجاج «يارا» تهمة سرقة خزينة المستشفى لابن خالته، الذي يعمل معهم، ويؤدي دوره هشام عاشور، بسبب خلافهما في طريقة إدارة المستشفى، والتعامل مع المرضى المحتاجين.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل يوتيرن

وتنتهي الحلقة الـ7 من مسلسل يوتيرن، بطلب أيمن قيسون «يوسف» من زوجته ريهام حجاج «يارا» بالبقاء إلى جانب أسرتها حتى انتهاء هذه الأزمة، خصوصًا أنّه مضطر إلى السفر يومين إلى الإسكندرية لظروف عمله، إلا أنّ من المتوقع أن يكون هدفه مراقبة تصرفات زوجته عن بُعد وكشفها بنفسه.