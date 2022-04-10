«ثقافة الشيوخ» تطلب حضور محافظ الإسكندرية لمناقشته في تحويل مكتبة الطفل إلى نادي

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح الشيمي بشأن إعادة فتح مكتبة الطفل بالاسكندرية.

وقال الدكتور محمود مسلم، في بداية الاجتماع، إنه سبق مناقشة الاقتراح، وتم طلب معرفة تبعية المكتبة ونتابع اليوم سبب إغلاق المكتبة.

مكتبة الطفل في الإسكندرية

وقالت الدكتورة رباب مدني رئيس حي الجمرك بالاسكندرية، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، إن مكتبة الطفل كانت تتبع مكتبة الاسكندرية ولها مساحة شاطئية كبيرة ومحافظ الاسكندرية أصدر قرارًا لتحويلها إلى نادٍ اجتماعي ورياضي وأصبحت تابعة لحي الجمرك.

وأضافت أنّ المبنى ظل مغلقًا وغير مستغل وهو مبنى من دور واحد ومساحته الشاطئية كبيرة، وتم صدور قرار في أبريل من العام الماضي بإحالة المبنى للسياحة والمصايف وتحويله إلى نادٍ رياضي واجتماعي.

تحويل المكتبة إلى نادي اجتماعي

وانتقد اعضاء اللجنة تحويل المحافظ مبنى مكتبة الطفل إلى نادٍ اجتماعي ورياضي.

وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، إن المبنى ظل لعدة سنوات دون استغلال، ومنذ أبريل العام الماضي فقط صدر قرار تحويله إلى نادٍ رياضي واجتماعي، ولسنا ضد التحول إلى نظام ترفيهي لكن دون الجور على حق الطفل في الثقافة.

وأضافت النائبة سها سعيد، وكيل اللجنة، أنّ هناك أهمية لوجود مكتبة ثقافية للطفل، وأكدت أن هناك استراتيجية لابد أن تلتزم بها الاجهزة التفيذية، وفي حال تحويل النشاط، على المحافظة توفير مكان آخر للمكتبة.

اللجنة تطلب حضور محافظ الإسكندرية

وأوصت اللجنة بتوجيه طلب حضور لمحافظ الاسكندرية وممثل مكتبة الاسكندرية، وقال «مسلم»: سنواصل مناقشة الاقتراح ونطلب حضور محافظ الاسكندرية وممثل عن مكتبة الاسكندرية وممثل عن هيئة قصور الثقافة».

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين على مهران وهند جوزيف بشأن استكمال أعمال الترميم الخاصة بقصر إلكسان باشا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط، بحضور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار.