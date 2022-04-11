خطأ طبي يهدد حياة «حسام» بعد جراحة بالكتف.. وأسرته: 7 أيام في الرعاية المركزة

داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتحديدًا من أمام غرفة العناية المركزة، يجلس العديد من الأشخاص من أسرة وأصدقاء «حسام ثابت»، شاب ثلاثيني، وأب لطفلين، يعول عليه والده لأنه الابن الأكبر ويشهد له الجميع بحسن الخلق وطيبة القلب ومساعدة الآخرين، وعلى الجانب الآخر يجلس «ثابت» وزوجته بلا حراك والدموع تغرق وجهيهما، والحسرة تعصر قلبهما، وهما ينظران إلى ابنهما البالغ من العمر 32 عامًا، وهو مقيد بأجهزة التنفس الصناعي التي تربطه بالحياة.

شعور بالعجز وخيبة الأمل يسيطر على الجميع، وهم لا يملكون سوى الدعاء في انتظار حدوث معجزة، وأن يتعافى ابنهما ويعود إليهما مرة أخرى، مشاعر متناقضة ما بين التوسل إلى من بيده الأمر لشرح طبيعة الموقف، وبيان ما حدث لحسام وسرعة إنقاذه، وما بين كتم الغضب والسيطرة عليه، آملين ألا يحتد الموقف مع من تسبب في هذة المصيبة بالنسبة لهم.

حسام في غيبوبة منذ أسبوع

أسبوع مر على حسام ثابت، ابن قرية أفوة بمركز الواسطى، وهو يرقد داخل غرفة العناية المركزة، نتيجة دخوله في غيبوبة تامة أثناء إجراء عملية جراحية بالكتف داخل إحدى المستشفيات الخاصة.

ويقول عبده شعبان، نجل خال الضحية: «حسام كان كويس، ودخل المستشفى عشان يعمل عملية وتر في كتفه، والدكتور قال إنها عملية بسيطة، بس حصل حاجة غريبة أثناء العملية، خرجوا حسام من غرفة العمليات للعناية المركزة، وكان شبه ميت حسب أقوال طبيب العناية، محدش فاهم إيه اللي حصل، سألنا الدكاترة مفيش رد، كإن الجميع يتهرب من مسؤولية الرد والمواجهة، وقالوا إن حسام دخل في غيبوبة ومحتاج دعواتكم، حدث هذا الموقف وسط ذهول الجميع».

وتابع «شعبان»: «لم يكن هناك تعاون من الطبيب المسؤول، وكان دائم التهرب من متابعة حالة حسام عند الاتصال به أو اللجوء إليه، وبعد يومين ومع تدهور حالته الصحية وعدم وجود أي تحسن ملحوظ لحالته، جرى نقله لمستشفى آخر بمحافظة الجيزة لمحاولة إنقاذه، ورفضوا الحالة معللين بوجود خطأ طبي أثناء إجراء العملية وضرورة المتابعة من الطبيب المختص».

أسرة حسام: محتاجين تدخل المسؤولين والدعاء لابننا

وأضاف عصام نجيب، نجل عم حسام، أن «حالته تسوء من وقت لآخر، والتقارير الطبية مكتوب فيها أن حالته متأخرة بنسبة كبيرة، ومش عارفين ده خطأ مين ومين المسؤول عن تدهور حالة حسام بالشكل ده، هل طبيب التخدير ولا الدكتور اللي عمل العملية، محتارين؛ بس اللي يهمنا إن حسام يتعافي ويقوم بالسلامة، والمخطئ ياخد عقابه لأن حسام شبه ميت إكلينيكًا، ولابد من سرعة التدخل لإنقاذ حياته».

كما طالبت أسرة الشاب ضحية الإهمال الطبي من المسؤولين سرعة التدخل لأن ابنهما الذي كان بصحة جيدة قبل خضوعة للعملية، ويرقد الآن بغرفة العناية المركزة نتيجة خطأ طبي حدث بإحدى المستشفيات الخاصة، وسرعة محاسبة المسؤول عن وصوله إلى هذه الحالة.