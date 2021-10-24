معاناة «إسراء» مع المرض بعد 7 عمليات بسبب خطأ طبي: «نفسي أرجع للدراسة»

معاناة صعبة عاشتها الطالبة إسراء مرسي على مدار عام كامل، بين مستشفيات محافظة المنوفية، تبحث عن علاج لها بعد إصابتها بإعياء في جسمها، حيث تسبب خطأ طبي أثناء عمل منظار، في إصابتها بثقوب في الرئة، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وإجرائها 7 عمليات لمحاولة تصحيح الخطأ الطبي بعد أن أصبحت طريحة الفراش، لتنجح العملية الأخيرة في مستشفي الدمرداش وتبدأ حالتها الصحية في التحسن.

إسراء: حالتي الصحية بدأت تتحسن

«الحمد لله حالتي الصحية بتتحسن وبدأت أقعد وأقف على رجلي شوية بشوية، وإن شاء الله أرجع زي ما كنت» بهذه الكلمات بدأت الطالبة إسراء مرسي حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أنها عاشت أياما صعبة جدا منذ تدهور حالتها الصحية وحتى بدء تحسن حالتها الصحية قبل شهر واحد منذ إجراء العملية السابعة والأخيرة، مضيفة أن الخطأ الطبي تسبب في تدهور حالتها الصحية.

تتمنى تحسن صحتها حتى تعود للدراسة

وأضافت الطالبة إسراء، أنها تسعي للعودة للدراسة من جديد ودخول امتحانات هذا العام في قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة بنها، مؤكدة أن الحضور شرط أساسي لدخول الامتحانات وتتمنى أن يتم إعفاؤها من الحضور هذا العام لظروفها الصحية، قائلة: «كل اللي بتمناه إني أدخل الامتحان السنة دي علشان أنا كنت جايبة جيد جدا السنة اللي فاتت ونفسي أستمر».

والدة إسراء: بنتي متفوقة والخطأ الطبي دمر صحتها

وقالت والده الطالبة إسراء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ابنتها من المتفوقين في الدراسة وحصلت على تقدير جيدا جدا آخر عام، وتسبب الخطأ الطبي الذي حدث أثناء إجراء عملية منظار لها، في تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة، ولكن جرى نقلها إلى مستشفي الدمرداش ونجحت العملية الأخيرة وبدأت تتحسن صحتها.