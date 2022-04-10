«سياحة القاهرة»: 25% من المتقدمين للحج سنويا عمرهم أكبر من 65 عاما

قال فتحي غازي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، إن تحديد المملكة العربية السعودية سن 65 سنة كحد أقصى سن لسفر الحجاج لأداء مناسك الحج هذا العام، سيؤثر بالسلب على نسب إقبال المواطنين المصريين الراغبين في أداء الحج لهذا العام، خاصة أن نحو 25% إلى 30% من المصريين الذين يتقدمون لأداء مناسك الحج كل عام تتجاوز أعمارهم حاجز الـ65 سنة.

نسب التراجع في أعداد المتقدمين للحج هذا العام لن تكون كبيرة

وأضاف «غازي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسب التراجع في أعداد المواطنين المصريين المتقدمين لأداء الحج هذا العام ستكون بسيطة، نظرًا لقلة أعداد الحجاج الذين أعلنت المملكة العربية السعودية عن استقبالهم من خارج وداخل المملكة، والمقدر بمليون حاج وهو ما يمثل نحو 40% من أعداد الحجاج الذين أدوا المناسك قبل جائحة كورونا.

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: «تراجع أعداد الحجاج هذا العام سيتبعه تراجعًا في نسب التأشيرات التي ستمنحها المملكة العربية السعودية لكل دولة إسلامية، ما يقلل أعداد تأشيرات الحج الممنوحة لمصر».

اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج اليوم مهم جدًا

ووصف الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية العليا للحج اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمهم جدًا، والذي يؤكد اهتمام الدولة بتنظيم الحج هذا العام والاستعداد المبكر لذلك، لافتًا إلى أنه بعد معرفة أعداد تأشيرات الحج الممنوحة لمصر ستبدأ الحكومة فى اصدار الضوابط و توزيع التأشيرات على الجهات المنظمة للحج، وهي وزارات الداخلية التي تنظم حج القرعة ووزارة السياحة التي تنظم الحج السياحي ووزارة التضامن التي تنظم حج الجمعات.

وأوضح رئيس شعبة الطيران والسياحة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن شركات السياحة المصرية، بدأت في تقديم طلبات تنظيم برامج الحج السياحي إلى وزارة السياحة والآثار، كما بدأت في الاستعداد لتسويق برامج الحج السياحي لهذا العام فور صدور الضوابط.