وزير الاوقاف: في هذه الظروف قضاء حوائج الناس أولى من الحج

قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك فقه أولويات الدولة وفقه أولويات الفرد، وعلينا الآن التكاتف لتغليب فقه أولويات الدولة، فى الظروف الحالية.

وأضاف «جمعة»: في هذه الظروف، يكون قضاء حوائج الناس أولى من الحج، حيث يحتاج الحج إلى الدولار الذى تحتاجه الدولة الآن لتوفير المنتجات الغذائية للمواطنين.

جاء ذلك في كلمة الدكتور مختار جمعة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بعنوان: «مشكلة الزيادة السكانية في مصر..الحلول والمقترحات».

الحج على نفقة وزارة الأوقاف

وتابع وزير الأوقاف: «في ظروفنا هذه لن يكون هناك حج على نفقة وزارة الأوقاف على الإطلاق»، مشددًا على أهمية النظر إلى فقه الدولة، ومشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتدريب نحو 8 آلاف إمام وخطيب على مستوى الجمهورية للتوعية بشأن مخاطر الزيادة السكانية.

كتاب «تنظيم النسل ومتغيرات العصر»

وأكد «جمعة»، في كلمته، أن وزارة الأوقاف قامت بحملات ودورات فى التوعية والتثقيف، قائلًا: «قمنا بطباعة عدد من الكتب للتوعية بهذا الأمر، وقد نشرنا الطبعة السادسة لكتاب (تنظيم النسل ومتغيرات العصر)»، مشيرًا إلى أن قضية تنظيم الأسرة ليست من الثوابت الدينية، فهناك دول تبحث عن الإنجاب، والأوضاع تختلف من دولة إلى أخرى.

واستطرد «جمعة»: «وضعنا فى مصر، وبإجماع المؤسسات الدينية، يستدعي أهمية تنظيم الأسرة فى الوقت الحالي»، مضيفًا: «قد فندنا بعض الأقاويل للجماعات التي تحرض على زيادة الإنجاب».