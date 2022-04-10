شركات السياحة تبدأ جمع جوازات السفر من الراغبين فى الحج هذا العام

بدأت شركات السياحة المصرية جمع جوازات السفر من المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي لهذا العام، وذلك استعدادًا لبدء الإجراءات التنفيذية لموسم الحج وانتظارًا لمعرفة حصة مصر من تأشيرات الحج وآلية توزيعها من قبل الحكومة المصرية علي الجهات المنظمة للحج، وهي وزارات السياحة التي تنظم الحج السياحي والداخلية التي تنظم حج القرعة والتضامن المنظمة لحج الجمعيات الأهلية.

السعودية أعلنت استقبال مليون حاج هذا العام

وقال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة، إن إعلان الشركات السياحية بدء جمع جوازات السفر من المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي خطوة تدل علي جدية الشركات واستعدادها لموسم الحج، لا سيما بعد إعلان السعودية استقبالها نحو مليون حاج من داخل وخارج المملكة لحج هذا العام.

خطوة جمع الجوازات قانونية 100%

وأضاف نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق لـ«الوطن» أن خطوة جمع الشركات لجوازات السفر من المواطنين رغم عدم إعلان الضوابط المنظمة للحج لهذا العام أو آلية التنفيذ هي خطوة قانونية 100%، حيث ان القانون المصري سمح بشكل حصرى لشركات السياحة الحصول على جوازات سفر المواطنين الراغبين في السفر للخارج من أجل السياحة او للحج والعمرة للاعداد للرحلات، كاشفًا عن أن جمع الشركات لجوازات السفر يأتى تحسبا أن يكون نظام توزيع حصة الحج السياحي علي الشركات المنظمة للحج بالقرعة الإلكترونية التي تتطلب من الشركات تقديم عدد معين من جوازات السفر للحصول على حصتها من تأشيرات الحج.

وعن قيام بعض شركات السياحة بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مع جوازات السفر كدفعات مقدمة للحج لهذا العام، أكد باسل أنه لا ضرر من هذا، شريطة أن يتحصل المواطن على إيصال أو شيك بدفع تلك الرسوم كمقدم للحج حتي يسهل رد تلك المبالغ إذا لم يستطع المواطن السفر لأداء الحج لهذا العام لأى سبب.