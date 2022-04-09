السعودية تشترط الجرعة الثالثة للقاح كورونا لأداء مناسك الحج 2022

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم شروط موسم الحج 2022، وذلك بعد أن تم رفع أعداد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، الشروط التي تضمنت مجموعة من الإجراءات منها الموقف من الجرعة الثالثة لأداء مناسك الحج، حيث يأتي الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أولوية لدى الرياض منذ بداية الجائحة.

الجرعة الثالثة ضمن شروط أداء مناسك الحج

اشترطت المملكة العربية السعودية ضمن شروط الحج 2022 أن يتم استكمال التحسين بالجرعات الأساسية من اللقاحات المعتمدة لديها المضادة لفيروس كورونا، وبالتالي فإن الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح بات شرط لأداء مناسك الحج هذا العام.

وبدأت السعودية يوم 1 فبراير فرض إلزامية الحصول على الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا المعتمدة لديها، حيث لا يسمح لمن لم يتلقى الجرعة الثالثة بدخول أي مكان به تجمع سواء في عام أو خاص.

ويأتي في مقدمة اللقاحات العتمدة في المملكة العربية السعودية لقاحات فايزر وأسترازينيكا وموديرنا وجونسون آند جونسون، أما بقية اللقاحات الأخرى المضادة للفيروس فإنه يمكن القبول بها بشرط الحصول على جرعات من اللقاحات المعتمدة.

رفع أعداد الحجاج في السعودية

شملت قرارت المملكة العربية السعودية كذلك رفع أعداد الحجاج ليصل العدد الإجمالي إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، لكن الحج سيقتصر على الفئة العمرية التي لا تتجاوز 65 عامًا.

كما دعت السعودية المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوصيات الصحية التي تعلن عنها السلطات وذلك ضمن شروط الحج، وهي الإجراءات التي تأتي بعد أن تم رفع العمل بالإجراءات الاحترازية في السعودية.

وشملت القرارات الأخيرة إلغاء التباعد الاجتماعي في المسجدين الحرام والنبوي وجميع المساجد في المملكة، كما تم إلغاء الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وهي الإجراءات التي أعلن عنها قبيل شهر رمضان.