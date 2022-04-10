شركات السياحة: لم نرفع أسعار عمرة رمضان رغم زيادة سعر الريال السعودي

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة خلال شهر رمضان لم ترفع أسعار برامج عمرة رمضان رغم زيادة سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، لافتا إلى أن تلك الشركات التزمت بالأسعار التي أعلنتها قبل زيادة سعر الصرف ووفقت أوضاع برامجها على ذلك بحيث لا يتم رفع سعر البرنامج على المواطن المصري، لافتا إلى أن كل برامج العمرة الخاصة بشهر رمضان قد تم حجزها بالكامل من قبل المواطنين.

غالبية شركات السياحة نظمت رحلات العمرة الاقتصادية

وأضاف لـ«الوطن»، أن الغالبية العظمى من الشركات نظمت برامج العمرة الاقتصادية خلال رمضان بعكس ما حدث خلال شهري شعبان ورمضان التي كانت برامج الـ 4 و5 نجوم هي الأكثر تنظيما من قبل الشركات، لافتا إلى أن أسعار البرامج الاقتصادية التى تم تنظيمها بداية شهررمضان وكانت مدتها 10 أيام بدأت أسعارها من 30 ألف جنيه، فيما تراوحت أسعار البرامج التى بلغت مدتها نحو 30 يوما ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه، فيما بدأت أسعار برامج الـ 5 نجوم من نحو 60 ألف جنيه ووصلت إلى نحو 150 ألف جنيه.

10 شوال.. آخر موعد لعودة المعتمرين من السعودية

وأشار إلى أن آخر موعد لعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك العمرة ستكون يوم 10 شوال المقبل، لافتا إلى أن غالبية برامج العمرة التي تم تنظيمها خلال شهر رمضان تراوحت مدتها ما بين 25 إلى 29 يوما، مشيرا إلى أن وزارة السياحة والآثار ردت للشركات قيمة الساعة الإلكترونية التى تم تحصيلها مسبقا ولم يتسلمها المعتمرون.

يشار إلى أن حصة تأشيرات عمرة رمضان تبلغ نحو 20 ألف تأشيرة تم توزيعها على شركات السياحة بالتساوى بحيث بلغت حصة كل شركة خلال رمضان 15 تأشيرة بالإضافة إلى تأشيرة المشرف المرافق للمعتمرين.