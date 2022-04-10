بـ«ميدالية وعلاج طبيعي لشقيقه».. «حياة كريمة» تكافئ سائق تاكسي بسبب شهامته

دعم برنامج «حياة كريمة»، الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، على قناة «DMC»، سائق تاكسي يدعى مينا، إذ تخرج في كلية التجارة، ولم يوفق في العمل بشهادته العلمية، فقرر أن يحول سيارته الملاكي إلى تاكسي، حيث قدم له ميدالية «حياة كريمة»، وتكفل بعلاج شقيقه لمدة سنة.

الإعلامي أيمن مصطفى، طلب منه الركوب معه، وأخبره بأنه لا يملك أي مبلغ مالي يمكنه تقديمه له، فوافق مينا على الفور، وعندما جاء شخص آخر يطلب من مينا أن يركب معه، رفض وقال له إنه مشغول.

وأبدى مقدم البرنامج تعجبه من الموقف، وبخاصة أن الزبون الذي طلب منه أن يقوم بتوصيله، كان سيمنحه المال، بينما هو لن يمنحه أي شيء، ليرد عليه مينا، قائلا: «لأ ده مش رزقي، انت رزقي، لما هوصلك ربنا ممكن يديني حاجة تانية، وممكن بسبب دعاء أمي ألاقي حد في آخر اليوم ركب معايا، راح مشوار وقالي رجعني، وفي أيام بحرق بنزين على الفاضي، وبشكر ربنا إني لسه بصحتي».

بعد مرور 20 دقيقة

وبعد مرور 20 دقيقة، وبّخ سائق تاكسي آخر، رجلا مسنا، لأنه لا يملك حق التوصيلة، وتدخل مينا وأخبره بأنه سيتحمل الأجرة، وبالفعل منحه إياها، بل وعرض على الرجل المسن أن يوصله بالمجان: «حقي عند ربنا، في ميزان حسناتنا»، ليرد عليه المسن: «انت محتاج القرش»، وأجابه مينا: «أنا محتاج ربنا، أنا محتاج ربنا أكتر».

رد رائع من مينا

وعاد إليه مقدم البرنامج، وأشاد بأخلاقه، ورد عليه مينا، قائلا: «مش مهم يكون معاه فلوس، الحمد لله على الستر، عاوز ربنا يشفي أخويا ويكافئ ماما في صحتها، ولما بابا يكبر في السن، محدش ضامن حاجة، ممكن يحصل معاه نفس الموقف، أنا كسبان حاجات كتير مش لازم أقولك عليها، هروح وأنا مرضي، واللي يعرف يعمل حاجة في البلد دي وميعملهاش ربنا مش هيسامحه».

وأخبره أيمن مصطفى، بأن يطلب أي شيء، حتى يحققه له البرنامج، وأخبره مينا، بأن شقيقه في حاجة إلى علاج طبيعي، كما أن والدته مصابة بمرض ضغط الدم: «أنا ووالدي شايلين حق علاج أخويا».