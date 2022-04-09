«هم وانزاح».. «حياة كريمة» تسدد ديون 21 أسرة لسوبر ماركت (فيديو)

سدد برنامج «حياة كريمة»، الذي يقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، على قناة DMC، ديون 21 أسرة لسوبر ماركت، وقال مالكه: «حالتهم على الله».

دعوة من القلب

واتصل مقدم البرنامج، بسيدة كانت مديونة للسوبر ماركت، وبكت فور علمها بسداد ديونها، ودعت لأيمن مصطفى على الهواء، قائلة له: «يا رب يبارك لك، الله يبارك لكم يا رب، ويخليك، ويستركم ويكفيكوا شر الطريق».

وأخبرها الإعلامي، بأن المشروع الرئاسي «حياة كريمة»، قرر تقديم مساعدة إضافية لها، عن طريق ترك مبلغ مالي تشتري بموجبه كل ما تريد من السوبر ماركت.

واتصل الإعلامي أيمن مصطفى، بسيدة أخرى، وهنأها بمناسبة حلول شهر رمضان، وأخبرها أنه سدد مديونياتها، لترد عليه السيدة قائلة: «المبلغ كبير، معدي 400 جنيه، الحمد لله، هم وانزاح من على قلبي يا ابني»، وأكد لها أن المبادرة سددت ديونها بالكامل، كما ترك لها مبلغا إضافيا عند صاحب السوبر ماركت حتى تشتري به ما تريد، وفي نهاية الفقرة، قطّع صاحب السوبر ماركت الأوراق الخاصة بالمديونيات.

قوافل وصل الخير

وقبل انطلاق شهر رمضان، أطلقت المبادرة الرئاسية قوافل «وصل الخير»، في ربوع كل مصر؛ لتحقيق حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، ووزعت قوافل «وصل الخير» ضمن حملة «المليون كرتونة»، نحو 350 ألف كرتونة مواد غذائية، على مستوى محافظات الجمهورية كافة.