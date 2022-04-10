القيسوني يبلغ الشرطة عن ريهام حجاج وكريم قاسم في مسلسل يوتيرن الحلقة 9

دارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، بمعرفة صفاء الطوخي والدة ريهام حجاج «يارا»، أنّها زوجها توفيق عبدالحميد «دكتور حاتم» سحب من رصيده 5 ملايين جنيه، وكذلك معرفتها بتفاصيل حادث ابنتها مع كريم قاسم «خالد».

مسلسل يوتيرن الحلقة 9

وتستمر نانسي صلاح، صديقة ريهام حجاج «يارا» في الإيقاع بين أيمن القيسوني «يوسف» وزوجته، وإقناعه أنّها كانت على علاقة بابن خالتها كريم قاسم «خالد» وحملت منه، وأجرت عملية لتعود فتاة مجددًا، وصممت صورًا مفبركة لمحادثات بين «يارا وخالد».

أحداث الحلقة 9 من مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج

في الوقت نفسه في أحداث الحلقة 9 من مسلسل يوتيرن ألقي القبض على ريهام حجاج «يارا» وعلى ابن خالتها كريم قاسم «خالد» بسبب الحادث، وبعد ذهابهما إلى قسم الشرطة تبين أن زوجها أيمن القيسوني «يوسف» وهو صاحب البلاغ، ومن قدم صور الحادث للشرطة، وبعدها تم القبض على مصور الحادث «شوقي».

وانتهت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، بعثور نانسي صلاح زوجة محمود حجازي «ياسر» على حقيبة المال الذي سرقه من مستشفى والده، ولفق السرقة لابن خالته هشام عاشور، لكي يتخلص منه.