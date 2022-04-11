«حياة كريمة» في حلقته العاشرة يوفر ملابس العيد للمحتاجين

عرضت قناة «DMC»، الحلقة العاشرة من برنامج «حياة كريمة»، الذي التقى أحد أصحاب المحال، الذي يعمل على تقديم ملابس هدايا للأفراد غير القادرين.

وأوضح الإعلامي أيمن مصطفى، أنه جاء لأحد المحال من أجل تكريم صاحبه، وإعطائه ميدالية أبطال مبادرة «حياة كريمة».

سداد الديون ومبالغ مالية للبس العيد

أجرى الإعلامي أيمن مصطفى، عدة اتصالات هاتفية بالأشخاص المسجلين لدى «دفتر» المحل، من أجل مساعدتهم لحصولهم على أشياء بالتقسيط، متابعا: «إحنا هنسد الديون بتاعت الأسر دي كلها، ربنا يباركلك، بنتصل بيكم عشان نقولك إن مفيش حاجة عليكم، خلاص الفلوس ادفعت، وهنسيبلك مبلغ لكل ولد من ولادك التمانية عشان لبس العيد وكل سنة وانتم طيبين، وخلاص الفلوس اتسددت رمضان كريم عليكم».

وردت عليه السيدة التى اتصل بها، قائلة: «الله يكرمك ويسدد ما علينا وعليكم، بحق حبيبك النبي، يستر طريقك دنيا وأخرى، وينورهالك ويبعد عنك ولاد الحرام، ويبارك في عمرك، مش عارفة أقولك إيه، يارب يزيدك ما ينقصك».

إطلاق الرئيس لمبادرة حياة كريمة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة» من أجل تحسين حياة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وتهدف لتطوير البنية التحتية والتعليم وبناء مساكن للأفراد غير القادرين، وتوفر المبادرة فرص التطوع أمام مختلف الشباب عبر الاستمارات الموجودة على موقع المبادرة، وذكرت إحدى منسقات مبادرة حياة كريمة في تصريحات تليفزيونية سابقة أن عدد المتطوعين وصل عددهم إلى 30 ألف متطوع.