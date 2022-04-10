مصادر: آخر موعد لشهادة البنك الأهلي ذات عائد 18% لم يُحدد حتى الآن

كشفت مصادر مسؤولة عن آخر موعد لشهادة البنك الأهلي ذات العائد 18%، مؤكدة أنها شهادة مؤقتة، ولم يُحدد آخر موعد لها حتى الآن، مشددًة على أن الشهادة شهدت إقبالًا غير مسبوق من العملاء، ووصل إجمالي حصيلة الشهادة في بنكي الأهلي ومصر منذ طرحها حوالي 340 مليار جنيه.

لم يُحدد آخر موعد لشهادة البنك الأهلي حتى الآن

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإن المواطنين الراغبين في شراء شهادة الـ18%، يمكن أن تشتريها عبر العديد من القنوات المختلفة، أو خلال الذهاب إلى أقرب فرع للبنك الأهلي، والمنتشرة في محافظات الجمهورية كافة، ويمكن أيضًا أن تشتريها من ماكينات الصراف الآلي التي تقبل الإيداع، وهذه الماكينات منتشرة أيضًا في كل المحافظات، خاصة الموجودة داخل الفروع التابعة للبنك الأهلي.

وأشار المصدر إلى أنه يمكن شراء شهادة البنك الأهلي ذات العائد 18%، دون الخروج من المنزل، وذلك للتسهيل على العملاء، موضحًا أن هذا يتم عبر تطبيق البنك الأهلي على الهاتف المحمول، والذى لاقى مؤخرًا إقبالا كبيرًا نظرًا للعديد من الخدمات التي يقدمها عبر هذا التطبيق.

شهادة ادخار ذات عائد ثابت

وتعتبر شهادة الـ18% من البنك الأهلي هي شهادة إدخار ذات عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، إذ تكون مدة هذه الشهادة سنة فقط، ويُصرف العائد منها كل شهر، وتُحتسب المدة اعتبارًا من اليوم التالي لشراء الشهادة، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه، ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

وتتميز هذه الشهادة أيضًا بأنها تتيح لصاحبها إمكانية الاقتراض بضمانها، وإصدار بطاقات ائتمانية، إذ يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، ويمكن الحصول على الشهادة عبر أكثر من 750 فرعًا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية تابعة للبنك الأهلي.