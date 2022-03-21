كيفية شراء شهادة الادخار من البنك الأهلي «أونلاين» بفائدة 18%

تسابقت البنوك المحلية في الإعلان عن شهادات الادخار والأوعية الادخارية بعد قرار البنك المركزي المصري، اليوم، رفع أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس بنسبة 1% لتصل أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستويات 9.25 % و10.25% و9.75% على الترتيب، إلى جانب رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75 % بعد جلسة استثنائية عقدتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، صباح اليوم الاثنين.

فائدة 18%

ومن بين البنوك المحلية التي أعلنت عن إصدار شهادات جديدة البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الوطنية التابعة للدولة، إذ أعلن طرح شهادة إدخار جديدة لمدة عام واحد بأسعار فائدة تصل إلى 18%.

أوضح البنك خلال موقعه الرسمي، طرق الحصول على شهادة الادخار ذات عائد 18%، ومن بين الطرق حدد إمكانية شراء الشهادة عن طريق الإنترنت (أونلاين) عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو ماكينات الصراف الآلي.

شراء شهادة الادخار من البنك الأهلي «أونلاين»

وأكد الأهلي المصري أن العميل الذي يرغب في شراء الشهادة الجديدة عليه الذهاب إلى الموقع الرسمي على الانترنت، والضغط على أيقونة إصدار الشهادات والأوعية والودائع من القائمة الرئيسية، ثم اختيار حساب إصدار شهادات الودائع والادخار، مشيرا إلى أن تلك الأيقونة ستُظهر عدة معلومات، وهي نوع الإصدار وحساب الشهادة والمنتج ومبلغ الشهادة ومدتها.

وتابع الأهلي المصري أنه بعد تحديد المعلومات السابقة يجب أن يقرأ العميل التعليمات الخاصة بالشروط والأحكام بشكل جيد قبل الموافقة، والضغط بالتأكيد، موضحا أن ظهور شاشة تطلب التنفيذ وبعد مراجعتها جيدا تظهر شاشة التأكيد، ومن ثم الموافقة على إتمام الشهادة دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنك المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية.