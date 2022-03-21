عائد 18%.. كل ما تريد معرفته عن شهادة طلعت حرب الجديدة من بنك مصر 2022

إذا كنت تبحث عن عائد جيد لمدخراتك، في ظل التوترات التي تمر بها اقتصادات العالم، فيجب التعرف على تفاصيل شهادة طلعت حرب الجديدة من بنك مصر 2022، بعائد 18%، والتي تم الإعلان عنها صباح اليوم بعدما أعلن البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

واعلن بنك مصر عن تفاصيل الشهادة عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

كل ما تريد معرفته عن شهادة طلعت حرب الجديدة من بنك مصر 2022

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن شهادة طلعت حرب الجديدة من بنك مصر 2022:

1- هي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%.

2- تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.

3- تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

4- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

5- يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار).

6- يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

شهادة طلعت حرب الجديدة من بنك مصر 2022

7- يأتي ذلك في إطار حرص البنك الدائم على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد و يتلاءم مع تلك الاحتياجات.