موعد مرتقب بين خالد النبوي وأسرة نور في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9

لا تزال أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9، تتصدر محركات البحث بسبب تصاعد وتيرة مشاهد العمل الدرامي الذي يؤدي بطولته الفنان خالد النبوي مع الفنانة نور، خصوصًا بعد تحديد موعد مرتقب بين الفنان الشهير الذي يجسد شخصية «بليغ» مع أسرة نور.

موعد مرتقب بين خالد النبوي وأسرة نور

وشهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل راجعين يا هوى، تحديد موعد مرتقب بين خالد النبوي وأسرة نور، حيث أخبرته الأخيرة خلال مكالمة هاتفية بينهما، عن قيامها بتحديد موعد جديد له مع أسرتها.

واقتربت الفنانة نور بشكل كبير من خالد النبوي، حيث بدأت قصة حبهما بالصدفة عندما التقيا داخل الطائرة في أثناء رحلة عودتهما من العاصمة المجرية بودابست إلى مصر.

حب خالد النبوي ونور في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9

وازدادت قصة حبهما معًا بعد حدوث تبادل لحقيبة كلا منهما بالآخر، قبل أن تخدع الفنانة نور أسرتها بوجود خطوبة بينهما، إلا أنها كانت وهمية ولكن يبدو أنهما يقتربان من تحويلها إلى حقيقية، وهو الأمر المنتظر خلال الحلقات المقبلة.