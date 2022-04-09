نور خالد النبوي يخطف أنظار متابعي مسلسل راجعين يا هوى: كاريزما زي أبوه

تصدر الفنان الشاب نور خالد النبوي، محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تألقه في مسلسل راجعين يا هوى، وهو العمل الدرامي الذي يجمعه لأول مرة مع والده الفنان خالد النبوي وجهًا لوجه.

نور خالد النبوي يتألق في مسلسل راجعين يا هوى

ويجسد نور خالد النبوي، في مسلسل راجعين يا هوى، شخصية طارق أبو الهنا، والذي يعيش مع والدته وأشقائه، في حالة انقسام مع أبناء عمه بعد وفاة والده وعمه في حادث مأساوي، ومع عودة عمه الصغير من الخارج بليغ أبو الهنا، ويقوم بدوره خالد النبوي، يكون هو الشخص الوحيد الذي يقف بجواره، رغم رفض أسرته خوفًا من مطالبة عمه بليغ في حقه من الميراث.

وتغزل عدد من رواد «السوشيال ميديا» في أداء نور خالد النبوي، فمنهم من وصفه بأنه «قمر وعسل»، وتعليقات أخرى أكدت أنه يحمل نفس جينات «وكاريزما» والده.

وأشاد متابعون بأدائه في مسلسل راجعين يا هوى، وطالت الإشادة والده الفنان خالد النبوي، وأن الموهبة تجمعهما سويًا، بخلاف قصة المسلسل التي جذبت الانتباه، وهى عن رائعة أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراح محمد سلامة.

وفي أحداث مسلسل راجعين يا هوى، تتسبب عودة بليغ أبو الهنا من الخارج والمطالبة بميراثه من أبناء شقيقيه بعد وفاتهما، في التقرب بين طارق وولاء، أبناء شقيقيه، وتحدث شرارة الحب بينهما رغم خلافات أسرتيهما، ولكن وجود عمها بليغ جعلهما على تواصل باستمرار.