مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 9، ما زالت محط اهتمام ومتابعة من قبل الجمهور، خاصة بعدما انتهت الأحداث السابقة على عرض «يسرية» التي تؤدي دورها الفنانة وفاء عامر، المرتبط بحصول بليغ أبو الهنا على «5 ملايين جنيه»، مقابل أن يتركها هي وأبناءها خاصة صغيرها طارق المتعلق بعمه.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 9

محاولة «يسرية» جاءت في إطار عودة خالد النبوي من الخارج بعد تراكم المال والديون عليه، حيث قرر العودة إلى مصر وطلب ميراثه الذي لم يحصل عليه، لكن في المقابل وجد عائلته تعاني من مشكلات عدة، الأمر الذي يجعله ينتظر من أجل الإصلاح بينهم.

وعن مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 9، يمكن متابعة الأحداث عبر شاشة DMC بالساعة 9:25 مساءً بتوقيت القاهرة، ويُعاد عرض العمل الدرامي على «دي إم سي» في الساعة 4:30 صباحا.

مسلسل راجعين يا هوى والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل راجعين يا هوى عبر شاشة CBC في الساعة 11:35 مساءً حسب موعد مدينة القاهرة، ويعاد على القناة ذاتها الساعة 2:15 مساءً، كما يمكن متابعة تفاصيل العمل الدرامي عبر المنصة الإلكترونية Watch it.

ومسلسل راجعين يا هوى، يأتي بطولة مجموعة من نجوم الفن، بينهم خالد النبوي ووفاء عامر ونور وأنوشكا وهنا شيحة وسلمى أبو ضيف ونور خالد النبوي، وتعد الدراما الرمضانية المذاعة عبر شاشة DMC من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وبلمسة إخراجية للمخرج محمد سلامة.