خالد النبوي يقترب من قاتل شقيقيه في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9

شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9 تطورات في الأحداث بشكل كبير، بعد مكالمة جديدة من الشخص الغامض الذي يتصل ببيلغ أبو الهنا، الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي، ويعطيه معلومات جديدة حول الحادث الذي تعرض له شقيقيه أمين وفطين أبو الهنا وأدى إلى مقتلهما في النهاية، وصار على بعد خطوة واحدة من معرفة هل كان هذا الحادث مدبرا وليس مجرد حادث سيارة عادي أم لا؟

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9

في نهاية أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9، تلقى بليغ أبو الهنا، الذي يؤدي دوره خالد النبوي، مكالمة من الشخص المجهول نفسه الذي يتصل به، ويحدثه عن حادث موت شقيقيه أمين وفطين أبو الهنا، وذلك في أثناء وجوده على أحد المقاهي برفقة صديقه بازار، وأعطاه الشخص المجهول معلومات جديدة حول الحادث.

بليغ يعرف طريق السائق الذي يبحث عنه

وتضمنت المعلومات التي حصل عليها بليغ أبو الهنا من الشخص المجهول الذي يتصل به في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9، أنّ بليغ هناك شخص قريب من بليغ ويرغب في إبعاده عن معرفة حقيقة مقتل شقيقيه، كما أعطاه عنوان السائق الذي كان مع شقيقيه في الحادث، والذي يتوقع أن يحصل منه على معلومات دقيقة حول الحادث.