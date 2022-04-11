يترقب مشاهدو الأعمال الرمضانية مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 10 والقنوات الناقلة له، خاصة بعد أحداث مثيرة انتهت إليها الحلقة السابقة، إذ جرى القبض على ريهام حجاج «يارا» وابن خالتها كريم قاسم «خالد»، بعد أن أبلغ عنهما زوجها بصور الحادث، بسبب ظنه أنها تخونه بعدما أقنعته بذلك نانسي صلاح «أميرة» صديقتها وزوجة أخيها.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 10

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 10 والقنوات الناقلة له، إذ تعرض الحلقة لأول مرة في تمام الساعة 6:15 مساءً على قنوات «CBC، القناة الثانية بالتليفزيون المصري»، بالتزامن مع آذان المغرب وتوقيت الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن الحلقة 10، شاشة قناة ON في الساعة 10:30 مساءً، وفي النهاية على شاشة الحياة 11:30 مساءً.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، وكريم قاسم، وأيمن القيسوني، وتوفيق عبدالحميد، ومحمود حجازي، ونانسي صلاح، وصفاء الطوخي وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز