صدام ناري بين هنا شيحة وخطيبها السابق في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9

لا زال مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9، يتصدر المشهد خلال الدقائق الماضية، بعد أن اشتعلت أحداث العمل الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إثر حدوث صدام ناري بسبب الأخير بين كل من الفنانة هنا شيحة وخطيبها السابق.

خالد النبوي يشعل الأجواء في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 9

أشعل الفنان خالد النبوي الذي يجسد شخصية «بليغ»، أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل راجعين يا هوى، بعد أن أخبر خطيب الفنانة هنا شيحة السابق، بأن علاقته مع «هنا» التي تجسد شخصية فريدة، عادت إلى مجراها الطبيعي من جديد.

صدام ناري بين هنا شيحة وخطيبها السابق

خوف خطيب فريدة السابق، من عودة الفنان خالد النبوي إليها، جعله يبادر بالذهاب إلى منزلها، ليطرق الباب بقوة حتى خرجت له هنا شيحة، وعلى الفور هاجمها بشأن عودتها إلى «بليغ»، ولكن سرعان ما أخبرته بالحقيقة وأنهما ما زالا منفصلين عن بعضهما البعض منذ سفره إلى العاصمة المجرية بودابست، مؤكدة أنها لم تسامحه حتى الآن.