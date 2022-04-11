تفاصيل مقترح إعداد تفسير القرآن وصحيح السنة في مصر.. لأول مرة

أحال مجلس الشيوخ، مقترح مقدم من النائب يوسف عامر إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بشأن إعداد تفسير جامع، يعني بتقديم كتاب الله تعالى، بلغة سهلة وبأسلوب مباشر، ويعبر عن وسطية الإسلام واعتداله بشكل مؤسسي، وطباعة المصحف الشريف، مزودا بتفسير مختصر، بالإضافة إلى إعداد موسوعة حديثة في الصحيح الثابت الوارد إلينا من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع شرح میسر وواف لها بلغة سهلة وبأسلوب مباشر، معبر عن وسطية الإسلام واعتداله، للبت فيه، بعد أن إحال المجلس المقترح إلى لجنة لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، التي دعت المؤسسات الدينية الأزهر الشريف، الأوقاف، جامعة الأزهر، ودار الافتاء.

موافقة اللجنة الدينية على المقترح

وتضمن التقرير الذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه أن اللجنة الدينية وافقت على المقترح، بعد عقد 3 اجتماعات، بحضور ممثلي الحكومة، عن وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، ودار الافتاء، وأصدرت اللجنة قرارها بأننا في حاجة ماسة إلى لتنفيذ هذا المتقرح، كونه يعمل على الفهم الصحيح للقرآن والسنة، وفهم الدين فهما صحيحا، ويحقق السلام المجتمعي والاستقرار، فضلا عن أنه يواجه التطرف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره.

موقف المؤسسات الدينية من مقترح إعداد تفسير القرآن وصحيح السنة

بحسب التقرير، وافقت المؤسسات الدينية على الاقتراح، نظرا لأهميته، باعتباره بمثابة تطوير لما قامت به من أعمال سابقة، إذ أوضح وزير الأوقاف أن تنفيذه يحتاج إلى جهود مؤسسية ضخمة وجبارة، كما وافق ممثلوا الأزهر على المقترح، معبرين عن أهميته والحاجة إليه في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدين أهمية التضافر لإنجازه مكتملا بمشاريعه الثلاثة، فيما وافق مفتي الجمهورة كممثل عن الأوقاف، موضحاً أن هذا الطرح يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي تريد تحقيق الأمان والانظباط الفكري، الذي يحمي المجتمع.

توصية بطباعة المصحف المزود بالتفسير

ودعت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، المجلس للموافق على المقترح، وإرساله للحكومة، لاتخاذ اللازم نحو تنفيذه في ضوء ما أوصت به المؤسسات الدينية، على أن تتم طباعة المصحف المزود بالتفسير وفقا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.