حسني شتا بعد خضوع كلبه لعملية جراحية: «مستغرب من اللي اتمناله الموت»

أعلن الفنان حسني شتا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خضوع كلبه لعمليه جراحية، بعد سقوطه من بلكونة منزله في الإسكندرية.

وكتب حسني شتا: «الحمدلله الكلب بتاعي عمل عملية وهيكون بخير.. شكرا لكل القلوب الرحيمة، ومستغرب من بعض التعليقات اللي وصلت أنها بتتمناله الموت!.. في حين أنا بتمنالهم قلوب يكون فيها رحمة».

شتا يطمئن متابعيه على كلبه

وأضاف شتا: «الحيوان روح خلقها ربنا، وهو مسئول مني، والناس اللي بتقعد تقول شوف الإنسان المحتاج واللي واللي.. هو حضرتك عارف أنا بعمل أيه؟.. الحمدلله أنا متربي أن قلبي يكون فيه خير تجاه الأرواح اللي خلقها ربنا».

واختتم قائلا: «حبيت اطمن كل الناس اللي بعتتلي، واللي كان رد فعلهم كله إنسانية.. شكرا ليكم مرة تانية تسلموا يا أخواتي».

حسني شتا يطلب الدعاء لكلبه

وفي الساعات الأولى من صباح أمس، أعلن الفنان الشاب حسني شتا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إصابة كلبه بإصابات خطيرة بعد سقوطه من البلكونة في الإسكندرية، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

وكتب حسني شتا قائلا: «الكلب بتاعي وقع من البلكونة في إسكندرية، وأنا دلوقتي في مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة بصور، وهيروح المستشفى لأنه مصاب إصابات خطيرة.. ممكن تتمنوله الشفاء، لأني تايه وقلبي واجعني ومتوتر جدا، ومش عارف أعمل أيه».