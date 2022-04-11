نشاط بسوق الأسماك بالسويس ووفرة في الأنواع.. البربوني بـ100 جنيه

منذ بداية شهر رمضان الكريم، يبحث الكثيرون عن أسعار اللحوم والدواجن من أجل طهيها على الموائد وقت الإفطار، خاصة أن الشهر المبارك يتميز بكثرة العزائم، ومع مضي الأسبوع الأول، يبدأ المواطنون في تنويع أصناف الطعام المختلفة والبحث عن مصادر أخرى للبروتين، لتكون الأسماك هي وجهتهم الشرائية خاصة في محافظة السويس التي تتميز بأنواع مختلفة من الأسماك.

وشهد سوق الأسماك في محافظة السويس، نشاطًا ملحوظًا بعد حالة الدفيء التي شهدتها الأحوال الجوية، فضلاً عن إقبال المواطنين لشراء الأسماك بدلا من الفراخ واللحوم بعد مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم.

توفر الأنواع وانخفاض الأسعار

وأوضح علي شوقي، أحد تجار الأسماك بسوق الأنصاري في محافظة السويس، أن معظم أنواع الأسماك متوفرة، والأسعار انخفضت في بعض الأصناف مثل البربوني الذي وصل سعره في الوقت الحالي 100 جنيه بعد أن كان سعره 120 جنيها، بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل: «السوبيا، اللوت، البوري، الجمبري».

وأكد تاجر الأسماك في حديثه لـ«الوطن»، أن الأسعار الحالية ليست المعتاد عليها الزبون في هذا الوقت من العام، وأرجع استمرار ارتفاع الأسعار بشكل نسبي مقارنة بالسنوات الماضية إلى طول فترة عدم الاستقرار في الطقس، والتى يتبعها عدم توافر الأسماك ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا.

تاجر أسماك: تغير الأسعار بسبب حركة البيع والشراء

وقال محمد زغلول، تاجر أسماك، إن كل أنواع الأسماك متوفرة لكن السعر غير مستقر: «كل يوم في حال، وتحديد السعر بيكون يوم بيوم، بحسب حركة البيع والشراء وكميات العرض والطلب».