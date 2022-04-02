حملة على الأسواق في رمضان: ضبط 1280 قضية حجب سلع وبيع بأزيد من السعر 

أسفرت حملة لشرطة التموين والتجارة بوزارة الداخلية، عن ضبط 1280 قضية تموينية متنوعة، من بينها 4 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 34 طن «دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة - أرز».

كما أسفرت الحملة عن ضبط 67 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت 37 طن حديد – 13 طن أسمنت – أكثر من 11 طن «دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز - أعلاف»، كذلك 35500 قطعة مستلزمات طبية و443 عبوة سجائر و16 أسطوانة بوتاجاز.

12 قضية استيلاء على السلع المدعومة

كما تم ضبط 12 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من طن دقيق مدعم)، وهناك مضبوطات أخرى كان أبرزها الآتي:

- ضبط أكثر من 25 طن ملح طعام مجهولة المصدر، بمخزن سلع غذائية بدون ترخيص بالإسكندرية.

- ضبط أكثر من طني بلح وقمر الدين وتين مجفف بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بمخزن في القاهرة.

- ضبط 32 طن مواد بناء حديد تسليح، بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بمخزن في القاهرة.

- ضبط 10 أطنان مواد بناء «أسمنت» بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بمخزن في المنوفية.

- ضبط 24400 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع، مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بشركة مستلزمات طبية بالقاهرة.

- ضبط طني أسمدة زراعية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بمحل بالمنوفية.

- ضبط أكثر من 59 طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل والرائحة، تمهيداً لبيعها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بمحل بالأقصر.

- ضبط أكثر من طني أسماك مُجمدة مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، تمهيداً لبيعها وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بمحل بالشرقية.

- ضبط أكثر من 8 أطنان أرز أبيض مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتم تجمعيها لإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها تاريخ صلاحية.

- ضبط 1080 عبوة زيت طعام مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لبيعها، بمصنع بالبحيرة.

- ضبط 3 أطنان دقيق أبيض مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لبيعها، بمخزن بسوهاج.

- ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الفيوم وبحوزته أكثر من طن مخصبات زراعية، معبأة داخل شكائر بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، تمهيداً لطرحها للبيع.

ضبط مواد غذائية داخل مخزن بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول مخزن مواد غذائية بالوايلى، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازة كمية كبيرة من المواد الغذائية «فول - أرز - مكرونة - ملح طعام»، مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.