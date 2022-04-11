الاحتلال يوسّع سطوته بالموافقة على إقامة 14 بلدة جديدة خلال 30 يوما

كشف موقع «آي 24» الإسرائيلي، عن أنّ حكومة الاحتلال تصادق اليوم على إقامة 7 بلدات جديدة شرق وشمال النقب، بعد اقتراح قدّمته الوزيرة آييلت شاكيد، والوزير زئيف ألكين، وذلك بعد أن صادقت قبل أسابيع، على إقامة مدينة جديدة باسم «كاسيف» مُخصصة لليهود الحريديم، وبلدة أخرى باسم «نيتسانة» و5 آخرين بمنطقة النقب.

وإضافة إلى تلك البلدات، ناقشت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقامة 5 بلدات ومنطقة صناعية على طول محور منطقة بئر السبع، فضلًا عن بلدة حضرية جديدة شمال بلدة لهافيم، ويدور الحديث على أنّها ستكون بلدة كبيرة تضم 15 ألف وحدة سكنية باستيعاب 80 ألف إسرائيلي.

وزيرة إسرائيلية: مصادقة الحكومة خطوة مهمة واستراتيجية

وعقبت الوزيرة الإسرائيلية أييلت شاكيد، على تصويت الحكومة، قائلة إنّه خطوة مهمة واستراتيجية من الدرجة الأولى، بعد سنوات من سياسة عدم البناء، كما اعتبرته إضافة للقيمة الصهيونية للسيطرة على الأراضي بمنطقة النقب.

وأضافت شاكيد، أنّ البلدات ستعطي دفعة للبناء في النقب، خاصة في ضوء الحوادث الأمنية، كما ستعطي رسالة لتحقيق رؤية بن جوريون..

بدوره، قال وزير البناء والإسكان بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، زئيف ألكين، إنّ إقامة هذه البلدات تحقيق للرؤية الصهيونية لتقوية وتعزيز النقب.

موجة عمليات هجومية متواصلة

يذكر أنّ إسرائيل تشهد الفترة الأخيرة موجة من العمليات الهجومية، تستهدف الشرطيين والمدنيين الإسرائيليين، ما دفع حكومة الاحتلال لإجراء عدة مناقشات لوضع خطط أمنية جديدة، من شأنها منع أو تقليل خطورة تلك الهجمات.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، قٌتل في سلسلة عمليات متتالية 13 إسرائيليًا بين شرطيين ومدنيين، فيما أقدّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل منفذي تلك العمليات ورفع درجة التأهب الأمني، إلا أنّ ذلك لم يمنع الذعر الذي أصاب الأوساط الإسرائيلية.