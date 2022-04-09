اقتحام مخيم جنين في فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي يسقط شهيدا و13 مصابا

سقط اليوم شهيد فلسطيني جراء اقتحام مخيم جنين في فلسطين، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما سقط 13 مصابا، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في استمرار لممارسات الاحتلال وتصعيده خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع شهر رمضان، وذلك رغم التحذيرات العربية والدولية لتل أبيب من مغبة هذا التصعيد، حتى من داخل إسرائيل نفسها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، ورافق تلك القوات انتشار كبير لعدد من القناصة الإسرائيليين في المخيم، وفق ما نقل عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم.

تفاصيل سقوط ضحايا اقتحام مخيم جنين في فلسطين

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب الذي سقط شهيدا خلال اقتحام مخيم جنين يدعى أحمد السعدي، والذي وصل إلى المستشفى مصابا برصاصة في الرأس والصدر، مشيرة إلى أن المواجهات مع الاحتلال في المخيم أسفرت عن 13 إصابة بعضهم جاءت حالته خطيرة، وذلك قبل أن تنسحب قوات الاحتلال.

وانتقد منير الجاغوب مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح الفلسطينية، الهجوم الإسرائيلي اليوم في مخيم جنين، إذ قال إنه جرى اقتحام المخيم بعدد كبير من الجنود وبكافة الأسلحة الحديثة.

وشدد «الجاغوب»، على أن ذلك لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا وقوة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرى أنه يسع لإعادة هيبته على حساب الشعب الفلسطيني من خلال قتل الفلسطينيين وهدم المنازل، أي على حساب الدم الفلسطيني، على حد قوله.

مستوطنون يعتدون على مواطنين في تل الرميدة

في سياق متصل، اعتدى مستوطنون على مواطنين أثناء تواجدهم في حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

ووقع الاعتداء تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ اعتدوا بالضرب على المواطنين وعملوا على منعهم من الوصول إلى منازلهم.