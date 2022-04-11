تويتر: إيلون ماسك رفض الانضمام لمجلس الإدارة وهذا هو الأفضل

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر»، «براغ أغراوا»، أن «إيلون ماسك» لن ينضم إلى مجلس إدارة «تويتر» بعد كل شيء، مشيرًا الى أن أكبر مساهم في الشركة رفض الانضمام إلى مجلس الإدارة، معبرًا بقوله: «أعتقد أن هذا هو الأفضل».

وأضاف «أغراوا» أن «إيلون ماسك»، أكبر مساهم في «تويتر»، كان قد عُرض عليه، قبل أيام قليلة فقط، مقعدًا في مجلس الإدارة وكان تعيينه سار المفعول يوم السبت.

إيلون لن ينضم إلى مجلس الإدارة فى «تويتر»

لكن «أغراوال» نشر على «تويتر» أن «ماسك» رفض العرض، وقال: «إيلون شارك في نفس الصباح أنه لن ينضم بعد ذلك إلى مجلس الإدارة، وأعتقد أن هذا هو الأفضل لدينا وسوف نقدر دائمًا المدخلات من مساهمينا سواء كانوا أعضاء في مجلس إدارتنا أم لا، إيلون هو أكبر مساهم لدينا وسنظل منفتحين على مساهمته».

وكان «ماسك» اقترح مؤخرًا تغييرات على خدمة الاشتراك المميزة في «Twitter Blue»، بما في ذلك خفض سعرها، وحظر الإعلانات، وإعطاء خيار للدفع بالعملة المشفرة، «Dogecoin»، كما اقترح سلسلة من التغييرات الأخرى، بعضها جاد والبعض الآخر غير جاد، مثل إدخال زر تعديل وتحويل مقر الشركة في سان فرانسيسكو إلى مأوى للمشردين.

تويتر يعمل بحكم الأمر الواقع

في مارس الماضي، نشر «ماسك» قبل الإعلان عن استحواذه على الحصة الأكبر في «تويتر» قائلًا: «بالنظر إلى أن تويتر يعمل بحكم الأمر الواقع ساحة عامة للبلدة، فإن عدم الالتزام بمبادئ حرية التعبير يقوض الديمقراطية بشكل أساسي».