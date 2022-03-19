نصائح إيلون ماسك لاستثمار الأموال في فترات التضخم: «الأصول والذهب»

بعد وصول التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى مرتفع جدًا هو الأعلى منذ 40 عامًا، عند 7.9% في فبراير الماضي، نصح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والمصنف كأغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، باستثمار الأموال في أصول مثل المنازل، أو الذهب والفضة، بدلًا من الدولار.

نصيحة إدخار الأموال في الأشياء المادية بدلاً من الدولار الأمريكي

وأضاف «ماسك» في عدد من التغريدات عبر حسابه على «تويتر»، أنه من الأفضل إدخار الأموال في الأشياء المادية بدلًا من الدولار الأمريكي، كوسيلة لحماية الثروات عندما يرتفع التضخم أكثر من ذلك.

وأضاف أن الأسواق العالمية تشهد قلقًا كبيرًا بسبب التضخم، نظرًا إلى مخاطر النمو الاقتصادي، وإزاء محاولة البنوك المركزية ترويضه عن طريق رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أن المستثمرين يبحثون عن الأصول التي ستحافظ على أفضل قيمة، وعندما يرتفع التضخم، فإن القوة الشرائية للعملات تتضاءل، ويتطلب الأمر المزيد لشراء أية سلعة، مشيًرا إلى أن الذهب والفضة يعتبران الملاذ الآمن.

المعدن الأصفر والفضة أفضل استثمار في الوقت الحالي

ووفقًا لكبير محللي السوق في «تريد نيشن» ديفيد موريسون، فإن هناك علامات تدل على أن كلا المعدنين يمكن أن يربحا في السنوات المقبلة، لكن العثور على طريقة للاستثمار ليس بالأمر السهل، واقترح «موريسون» في مذكرة بحثية شراء أسهم التعدين من الذهب والفضة.

وعلى النقيض من ذلك وجّه الملياردير الأمريكي وارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة «بيركشاير هاثاواي»، نصائح للمستثمرين حول العالم بشراء أسهم الشركات، بدلاً من اكتناز الأموال والمضاربة بعملات البيتكوين أو الذهب خلال الحروب.

وسبق أن أشار «بافيت» إلى أن قيمة الأموال تتراجع أوقات الحروب، على النقيض من الأسهم التي تنخفض من حيث القيمة الأسمية فقط، وتعاود الارتفاع بمجرد انتهاء الأزمات لتعود بذلك إلى قيمتها الحقيقية أو العادلة، وفق قوله.