إيلون ماسك وحرب روسيا وأوكرانيا.. وعد جديد من أغنى رجل في العالم

اقترن اسم رجل الأعممال الشهير إيلون ماسك بتطورات حرب روسيا وأوكرانيا فقبل أيام دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنزال وقال له نصا «تعالى رجل لرجل»، واليوم يقدم ماسك وعدا جديدا للأوكرانيين، بعدم توقف الإنترنت في بلادهم بسبب الضربات الروسية المتلاحقة منذ فجر الخميس الرابع والعشرين من فبراير عندما بدأت موسكو عمليتها العسكرية.

وصلت إلى أوكرانيا خلال الفترة الماضية أجهزة عدة تساعد على التقاط الإنترنت من قبل شركة إيلون ماسك في تدخل ذي طبيعة مختلفة من قبل رجل الأعمال الشهير في الحرب الروسية الأوكرانية.

إيلون ماسك يتدخل من جديد في حرب روسيا وأوكرانيا

وقالت صحيفة «واشنطن» بوست الأمريكية، في تقرير اليوم، إن الملياردير إيلون ماسك أغنى رجل في العالم وعد الأوكرانيين باستمرار توفير خدمة الإنترنت لهم عبر القمر الصناعي سارلينك، في وقت تبدو خدمة الإنترنت متردية إن لم تكن منطقعة بفعل العملية العسكرية الروسية.

وتعتمد هذه التقنية على لواقط توضع فوق أسطح المنازل، ويمكنها التقاط الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية خصوصا في المناطق النائية، وذلك بعد دعوة من وزير الاتصالات الأوكراني للمساعدة في تغيريدة وجها بشكل مباشر إلى إيلون ماسك.

وكان الملياردير الأمريكي من أول من أعربوا عن دعمهم لأوكرانيا في بداية الحرب، حين كتب تغريدة قال فيها «اصمدي يا أوكرانيا».

ماسك دعا بوتين إلى القتال رجل لرجل رفضا للحرب الروسية ضد أوكرانيا

وقبل أيام كتب إيلون ماسك تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أثارت جدلا كبيرا، حيث دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى «القتال رجل لرجل» حول أزمة أوكرانيا.

وبينما لم يحدد ماسك طبيعة القتال الذي تحدث عنه في حرب روسيا وأوكرانيا لكن كتب تغريدة أخرى عبر موقع الرئاسة الروسية على تويتر، يسأل فيها ما إذا كان بوتين سيقبل قتاله أم لا.