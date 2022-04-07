الذعر يسيطر على موظفي تويتر بعد تعيين «إيلون ماسك» في مجلس الإدارة

أوضحت مصادر مطلعة بشركة تويتر للتواصل الاجتماعي، في تصريحات صحفية لوكالة أنباء رويترز، أن أنباء تولي «إيلون ماسك» الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، عضوية مجلس إدارة شركة تويتر، أثارت حالة من ذعر بين موظفي شركة تويتر، بخاصة في ما يتعلق بمستقبل وقدرة الشركة على إدارة المحتوى الإلكتروني.

وحصل «إيلون ماسك» هذا الأسبوع على عدد كبير من الأسهم ليصبح أكبر مساهم في الشركة المالكة لمنصة تويتر، وبدأ المحافظون السياسيون في نشر دعوات لرفع الحظر على تغريدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة بعد حظر ترامب من التواجد على منصتي فيسبوك وتويتر بعد أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير في الكابيتول بسبب مخاوف من التحريض على العنف.

مطالب برلمانية بعودة ترامب للسوشيال ميديا

وغردت عضو الكونغرس لورين بويبرت من الحزب الجمهوري قائلة: «الآن بما أن إيلون ماسك هو أكبر مساهم في تويتر، فربما قد حان الوقت لرفع الرقابة السياسية، وارجعوا ترامب».

تويتر لا يتخذ قرارات سياسية

وعلى الرغم من تأكيد تويتر هذا الأسبوع على أن مجلس الإدارة لا يتخذ قرارات سياسية، قال أربعة من موظفي منصة التواصل الاجتماعي، الذين تحدثوا مع وكالة أنباء رويترز، إنهم قلقون بشأن قدرة ماسك على التأثير على سياسات الشركة بشأن المستخدمين المسيئين والمحتوى الضار.

مع وجود ماسك في مجلس الإدارة، قال الموظفون إن آراءه حول الاعتدال يمكن أن تضعف الجهود المبذولة على مدار سنوات لجعل تويتر مكانًا للخطاب الصحي، وربما تسمح برواج لهجمات التصيد والغوغاء.

في أعقاب حظر ترمب من فيسبوك وتويتر، كان الملياردير الأمريكي ماسك قد غرد على تويتر قائلًا إن الكثير من الناس لن يكونوا سعداء لأن شركات التكنولوجيا الأمريكية تعمل «كحكم واقعي لحرية التعبير».