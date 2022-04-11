طرح قطع أراضي لغرض السكن والاستثمار في عدد من المدن.. تفاصيل وأسعار

تعلن وزارة الإسكان، من حين لآخر عن طرح جديد سواء شقق أو أراضي سكنية، وآخر ما أعلنت عنه هو طرح جديد لعدد من الأراضي في أماكن مختلفة لأغراض سكنية وتجارية، كما كشفت عن شروط ومواصفات الحجز في هذه الأراضي السكنية والاستثمارية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، تفاصيل قطع الأراضي السكنية والخدمية التي أعلنت عنها وزارة الإسكان عبر موقعها الرسمي الإلكتروني في عدد من المدن.

وأعلنت وزارة الإسكان عن طرح الأراضي السكنية والاستثمارية في عدد من المدن والأماكن، والتي جاءت كما يلي:

أراضي في مدينة الشروق

تم الإعلان عن توافر قطعة أرض رقم 5.4 بمساحة 1320مترا مربعا، بمركز خدمات المجاورة الثامنة «سكن عائلي - أو نشاط تجارى».

أراضي في العاصمة الإدارية

وكشفت الوزارة عن توافر قطعة أرض بالحي السكنى الثالث بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 59419 م2، ويمكن الحصول عليها كنشاط نادي رياضي، ويبلغ سعرها نحو مليار و562 مليون و72 ألف جنيه.

كما تتوافر قطع أرض بمدينة حدائق أكتوبر، رقم 95 مركز الخدمات الرئيسي (أ – أ) بمساحة 1839 متر مربع بنشاط طبي بسعر 1775 جنيها للمتر.

- قطعة أرض رقم (A/14 ) بمنطقة خدمات منطقة 1185 عمارة إسكان اجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 3672 متر مربع بنشاط تجاري - اداري، بمقابل 8080 جنيها للمتر.

- قطعة الأرض رقم ) بمساحة 1207م2 بمركز خدمات المنطقة الخامسة عمارات – بنشاط تجاري إداري، بقيمة 9665 جنيها للمتر.

قطع أراضي في 6 أكتوبر

تتوافر قطع أراضي بمدينة 6 أكتوبر مساحة 12460 مترا مربعا بنشاط تجاري وإداري، بسعر يصل إلى 18995 جنيها للمتر، بالإضافة إلى قطعة أرض بمدينة 15 مايو، رقم 9 بالمركز الرئيسي بمساحة 8100 متر مربع بنشاط مدرسة، بقيمة 5695 جنيها للمتر.