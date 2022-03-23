رئيس التحرير

محمود مسلم

خلال أيام.. مواعيد وإجراءات تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة بدر

يستمر التسليم حتى يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022

كتب:

منة عبده
05:10 ص | الأربعاء 23 مارس 2022
أراضى "الإسكان" بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

أراضى "الإسكان" بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

يستعد جهاز تنمية مدينة بدر، لتسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها بالمنطقة الشمالية ( شمال الحيين السادس والسابع ) بمدينة بدر، والسابق حجزها بالقرعة العلنية، بداية من يوم الأحد بعد المقبل الموافق 3/4/2022، على أن يستمر التسليم حتى يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة بدر، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة. 

مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة بدر

- تسليم القطع من 1 : 25، يوم الأحد 3/4/2022.

- القطع من 26 : 50، يوم الإثنين 4/4/2022.

- القطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 5/4/2022.

- القطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 6/4/2022.

- القطع من 101 : 125، يوم الأحد 10/4/2022.

- القطع من 126 : 150، يوم الإثنين 11/4/2022.

- القطع من 151 : 175، يوم الثلاثاء 12/4/2022.

- القطع من 176 : 200، يوم الأربعاء 13/4/2022.

- تسليم القطع من 201 : 225، يوم الأحد 17/4/2022.

- القطع من 226 : 250، يوم الإثنين 18/4/2022.

- القطع من 251 : 275، يوم الثلاثاء 19/4/2022.

- القطع من 276 : 300، يوم الأربعاء 20/4/2022.

- القطع من 301 : 325، يوم الأحد 24/4/2022.

- القطع من 326 : 350، يوم الثلاثاء 26/4/2022.

- القطع من 351 : 375، يوم الأربعاء 27/4/2022.

- القطع من 375 : 400، يوم الأحد 8/5/2022.

- القطع من 401 : 425، يوم الإثنين 9/5/2022.

- القطع من 426 : 450، يوم الثلاثاء 10/5/2022.

- القطع من 451 : 475، يوم الأربعاء 11/5/2022.

- القطع من 476 : 500، يوم الأحد 15/5/2022.

- القطع من 501 : 525، يوم الإثنين 16/5/2022.

- القطع من 526 : 550، يوم الثلاثاء 17/5/2022.

- القطع من 551 : 575، يوم الأربعاء 18/5/2022.

- القطع من 576 : 600، يوم الأحد 22/5/2022.

- القطع من 601 : 625، يوم الإثنين 23/5/2022.

- القطع من 626 : 650، يوم الثلاثاء 24/5/2022.

- القطع من 651 : 675، يوم الأربعاء 25/5/2022.

- القطع من 676 : 700، يوم الأحد 29/5/2022.

- القطع من 701 : 720، يوم الإثنين 30/5/2022.

وتخصيص يوم الثلاثاء 31/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

إجراءات تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة بدر

- الحضور لاستلام أراضى مدينة بدر، للاستلام يكون شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض بالاستلام.

- سداد المستحقات المالية المطلوبة عن قطعة الأرض.

اقرأ المزيد:

3 أبريل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة الشمالية في بدر

مسئولو «الإسكان» يتفقدون مشروعات تطوير مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون

وزير الإسكان يصدر 12 قرارا لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي

بريد الوطن .. شقة ضمن الحالات القاسية يا وزير الإسكان

وزير الإسكان: حالة واحدة مسموح لها بالبناء في الوقت الحالي

وزير الإسكان: مشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء

الإسكان الاجتماعي: فتح باب حجز الوحدات إلكترونيا غدا

 وزير الإسكان يتابع توسعات محطة الصرف الصحي الرئيسية في النوبارية 

السيسي لسيدة اشتكت من «الإيجار الجديد»: قدموا في الإسكان الاجتماعي وإحنا عاملين تسهيلات
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.