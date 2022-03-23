خلال أيام.. مواعيد وإجراءات تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة بدر

يستعد جهاز تنمية مدينة بدر، لتسليم قطع أراضي الإسكان المتميز للفائزين بها بالمنطقة الشمالية ( شمال الحيين السادس والسابع ) بمدينة بدر، والسابق حجزها بالقرعة العلنية، بداية من يوم الأحد بعد المقبل الموافق 3/4/2022، على أن يستمر التسليم حتى يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة بدر، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة.

مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة بدر

- تسليم القطع من 1 : 25، يوم الأحد 3/4/2022.

- القطع من 26 : 50، يوم الإثنين 4/4/2022.

- القطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 5/4/2022.

- القطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 6/4/2022.

- القطع من 101 : 125، يوم الأحد 10/4/2022.

- القطع من 126 : 150، يوم الإثنين 11/4/2022.

- القطع من 151 : 175، يوم الثلاثاء 12/4/2022.

- القطع من 176 : 200، يوم الأربعاء 13/4/2022.

- تسليم القطع من 201 : 225، يوم الأحد 17/4/2022.

- القطع من 226 : 250، يوم الإثنين 18/4/2022.

- القطع من 251 : 275، يوم الثلاثاء 19/4/2022.

- القطع من 276 : 300، يوم الأربعاء 20/4/2022.

- القطع من 301 : 325، يوم الأحد 24/4/2022.

- القطع من 326 : 350، يوم الثلاثاء 26/4/2022.

- القطع من 351 : 375، يوم الأربعاء 27/4/2022.

- القطع من 375 : 400، يوم الأحد 8/5/2022.

- القطع من 401 : 425، يوم الإثنين 9/5/2022.

- القطع من 426 : 450، يوم الثلاثاء 10/5/2022.

- القطع من 451 : 475، يوم الأربعاء 11/5/2022.

- القطع من 476 : 500، يوم الأحد 15/5/2022.

- القطع من 501 : 525، يوم الإثنين 16/5/2022.

- القطع من 526 : 550، يوم الثلاثاء 17/5/2022.

- القطع من 551 : 575، يوم الأربعاء 18/5/2022.

- القطع من 576 : 600، يوم الأحد 22/5/2022.

- القطع من 601 : 625، يوم الإثنين 23/5/2022.

- القطع من 626 : 650، يوم الثلاثاء 24/5/2022.

- القطع من 651 : 675، يوم الأربعاء 25/5/2022.

- القطع من 676 : 700، يوم الأحد 29/5/2022.

- القطع من 701 : 720، يوم الإثنين 30/5/2022.

وتخصيص يوم الثلاثاء 31/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

إجراءات تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة بدر

- الحضور لاستلام أراضى مدينة بدر، للاستلام يكون شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض بالاستلام.

- سداد المستحقات المالية المطلوبة عن قطعة الأرض.