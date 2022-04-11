تأجيل محاكمة خلية إرهابية تضم 21 شخصًا بطنطا: تعلموا فنون القتال

قررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة السادسة، برئاسة المستشارين مصطفى مغازي، أيمن محمد طيطه، وعضوية أشرف ربيع ومحمد سعد الدين حسين، تأجيل محاكمة 21 إرهابيا إلى 11 يونيو المقبل، للاطلاع على أوراق القضية رقم 35731 جنايات كفر الزيات، بناءً على طلب دفاع المتهمين.

تدريب المتهمين على فنون وأساليب قتالية

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت إحالة 21 متهما إلى محكمة الجنايات، حيث أن المتهمين من الأول حتى السادس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، إذ تولوا مسؤولية مجموعات العمل المسلحة لجماعة الإخوان في كفر الزيات، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاء والقوات المسلحة والشرطة.

تعطيل محولات الكهرباء

كما وجهت النيابة العامة لهم، تهمة تدريب وتعليم باقي المتهمين لفنون وأساليب قتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول حتى السابع، تهمة تمويل الإرهاب، إذ وفر المتهمون الأول والثاني والثالث والسابع، الأموال والمعلومات اللازمة للمتهمين الباقين، بينما وفر كل من المتهم الرابع والخامس والسادس، أماكن للتدريب البدني واستخدام الآلات التدريبية ودراجة بخارية وعرض مقاطع فيديو عن كيفية تعطيل محولات الكهرباء.

الانضمام إلى جماعة إرهابية

ووجهت النيابة العامة إلى باقي المتهمين من السابع حتى الحادي والعشرين، تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقيهم تدريبات بدنية وتعلم أساليب قتالية ومهارات الدفاع عن النفس وأساليب تقنية عن كيفية تعطيل محولات الكهرباء.