مصدر أمني ينفي شائعات صفحات «الإخوان الإرهابية» باختفاء مواطن قسريا

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على منصّات التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم باختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا.

وأكد المصدر، أنّه بتاريخ 6 فبراير 2022، تلقت أجهزة الأمن بلاغا من حارس أحد العقارات في منطقة الزمالك بالقاهرة، بوجود المذكور داخل العقار، ومحاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة.

واتخذت الإجراءات القانونية في حينه، وإيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية، بناءً على قرار النيابة العامة.