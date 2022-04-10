مصدر أمني ينفي شائعات صفحات «الإخوان الإرهابية» باختفاء مواطن قسريا
كتب:
محمد بركات
06:09 م | الأحد 10 أبريل 2022
وزارة الداخلية
نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على منصّات التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم باختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا.
وأكد المصدر، أنّه بتاريخ 6 فبراير 2022، تلقت أجهزة الأمن بلاغا من حارس أحد العقارات في منطقة الزمالك بالقاهرة، بوجود المذكور داخل العقار، ومحاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة.
واتخذت الإجراءات القانونية في حينه، وإيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية، بناءً على قرار النيابة العامة.