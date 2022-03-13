الحكم على محمود عزت وأبوالفتوح في «تولي جماعة إرهابية» بجلسة 29 مايو

أجلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطرة، اليوم، محاكمة المتهم محمود عزت وعبدالمنعم أبوالفتوح، و23 متهما آخرين، وذلك لاتهامهم بتولي قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية، لجلسة 29 مايو للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وأصدرت محكمة الجنايات، في وقت سابق، قرارا بإدراج 16 متهما في القضية على قوائم الإرهابيين، بناء على طلب قدّمه النائب العام لهيئة المحكمة، فضلا عن التحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبدالمنعم أبوالفتوح.